Cecchini jugará cedido en el Club León mexicano

La plantilla del Málaga tiene que adelgazar para que haya refuerzos más allá de Ignasi Miquel e Iturra. Y en ello está enfocado Mario Husillos. En las últimas horas dejó enjaretada la salida de Cecchini como cedido tras una negociación exprés con el Club León de México. El centrocampista argentino ya tiene un principio de acuerdo y permiso para cruzar el charco para pasar el reconocimiento médico y firmar su nuevo contrato. Hoy se espera hacerlo oficial.

Estaba claro que el ex de Banfield iba a ser uno de los que abandonara el plantel en este mercado de invierno, aunque jugar en una liga como la mexicana no le ayudará a seguir su integración en Europa, un requisito indispensable si el año que viene quiere volver a pelear por un sitio con la elástica blanquiazul. Y es que el préstamo al León no incluye opción de compra a su favor. Lo más interesante de la operación viene desde el punto de vista económico, puesto que el cuadro azteca se hará cargo de la totalidad de la ficha y, además, pagará una pequeña cantidad por la operación. Ello permitirá al Málaga liberar una plaza para fichajes, así como mejorar mínimamente el tope salarial para esta ventana del mercado.