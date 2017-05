Celades se marchó prendado de Sandro

La tercera fiesta consecutiva en La Rosaleda tuvo un invitado de excepción. El seleccionador sub 21, Albert Celades, estuvo en la grada presenciando in situ el partidazo. El técnico catalán aprovechó la confluencia de varios jugadores a los que sigue intensamente para terminar de perfilar la lista definitiva que se llevará al Europeo de este verano en Polonia. Y si no ocurre nada raro, Sandro estará en ella.

Celades quiso ver muy de cerca al delantero canario después de sus últimas actuaciones, que le han llevado a anotar seis tantos en seis encuentros. Sandro estaba llamado a pasar un examen definitivo el pasado mes de marzo, en dos amistosos ante Dinamarca e Italia. Sin embargo, una inoportuna lesión muscular en Leganés le privó de ello. Así que el seleccionador vino a verlo en persona para confirmar el tremendo nivel que ha adquirido este último mes. El informe con el que se marchó no puede ser más favorable. Ayer firmó un gol, una asistencia y provocó un penalti.

El Europeo se disputa del 16 al 30 de junio y Celades cerrará su convocatoria en breve. Por edad y su currículum reciente, Pablo Fornals y José Rodríguez son otros malaguistas susceptibles de entrar en ella, aunque el alicantino no viene jugando en las últimas semanas y ayer ni siquiera tuvo minutos. Todo lo contrario que el castellonense, que firmó un golazo ante el seleccionador y es otro de los malaguistas que está acabando la temporada a un nivel altísimo.

Fornals ha visto crecer sus posibilidades en los últimos tiempos, aunque sus opciones de ir a Polonia son menores que las de Sandro. No obstante, tiene papeletas y de cara al futuro Celades sí quiere contar con él. Igual que con Ontiveros, habitual de las inferiores y al que también pudo examinar bien de cerca el técnico de la sub 21 en La Rosaleda.