Cengo se fue antes del duelo

La operación salida del Málaga todavía no ha concluido. La dirección deportiva aún tiene algunos nombres señalados. Pero no está resultando sencillo. Mientras terminan de producirse (o no) estas marchas, algunos tienen claro su rol en el panorama actual. Mientras el equipo calentaba en bloque sobre el césped del estadio Ciudad de Málaga, Cenk Gönen, vestido de calle, salió por la puerta del parking andando, como si la cosa no fuese con él. Cifu, que también estaba en la rampa de salida invernal, tuvo 45 minutos para demostrar a José que puede ser una pieza más en este Málaga.

La dirección deportiva sigue sus pesquisas. Quiere atacantes para tratar de buscar el milagro de la salvación. Tiene varios frentes abiertos. En su agenda, Joel Pohjanpalo, delantero del Bayer Leverkusen. El internacional por Finlandia está abierto a salir cedido, pero no es la opción principal que maneja Husillos. Han llegado múltiples ofrecimientos, pero no concretaron aún.