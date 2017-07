Cenk Gonen retrasa su llegada y firmará por tres temporadas

Se esperaba ayer la llegada de Cenk Gonen, el portero turco que vendrá al Málaga procedente del Galatasaray. El meta dilató su llegada porque ultimaba la rescisión de su contrato con el equipo turco. Como ya se contó ayer, será un jugador que no tendrá costo de traspaso. El acuerdo, a expensas de que pase el reconocimiento médico en la Costa del Sol, recoge, según AS, un contrato por tres temporadas con el portero turco, que la pasada temporada jugó en el Galatasaray y antes en el Besiktas. No ha jugado demasiados partidos oficiales (14 en las dos últimas temporadas) con uno de los grandes de Turquía. Con 29 años y 1.90 metros, afrontará su primera campaña fuera del país otomano, con el que fue internacional en todas las categorías.