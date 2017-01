Centenario infeliz para Kameni

Los centenarios acostumbran a ser ocasiones especiales. Días que se quedan en la memoria del jugador y de la afición, porque la vinculación con el club suele haber sido fructífera para llegar a tal cifra. Otra veces las efemérides no se quedan acompañadas de un buen recuerdo. La de Carlos Kameni va más por lo segundo. No obstante, es para destacar, y es que ayer se coló en la historia del Málaga tras cumplir su partido número 100 con la blanquiazul, aunque lo hiciera de amarillo chillón.

Con este hito, el camerunés se queda a 33 partidos de entrar en el podio de los porteros con más partidos disputados en el Málaga, según apuntaba en redes sociales Pedro Martín, de Cope. A 33 de Willy Caballero, a cuya sombra se mantuvo durante un año y medio eterno. Por delante sólo quedan el ahora director deportivo Francesc Arnau, que intervino en 140 encuentros, y el mítico Koke Contreras, con 166 participaciones.

A lo largo de sus 100 partidos oficiales en la Costa del Sol (repartidos en 92 de Liga, siete de Copa y uno de Champions) ha encajado 126 goles producidos en 33 victorias, 27 empates y 40 derrotas. La última en Balaídos, en su día. Y tardó el centenario por la polémica decisión de Juande Ramos de hacer el cambio por Boyko. Desde la ida de Copa del Rey ante el Córdoba, el ucraniano ocupó el arco malaguista y acabó siendo una de las fuentes de crítica más potentes contra el de Pedro Muñoz.

Tras la dimisión de Juande y la toma de posesión del Gato Romero, las miradas estaban puestas en su primera alineación. Qué pasaría con Llorente, la situación de Jony, si habría cambio de esquema... y la portería. Tras los cánticos contra Boyko y la conjura en torno al ex del Dnipro se podía esperar al menos un encuentro de continuidad para respaldarlo, pero finalmente se tomó la decisión de dar el puesto a Kameni y cumplir así su centenario malaguista.

No fue el mejor. No logró hacer ninguna parada y la primera vez que tocó el balón fue para sacarlo del fondo de la red. No estuvo fino en el mano a mano con Iago Aspas, cediendo demasiado pronto al recorte con la zurda del atacante celestes. Aun así, la titularidad de ayer es un espaldarazo para Kameni, que a lo largo de su dilatada carrera ha sabido suplir sus errores con actuaciones de peso para salvar puntos. La última que se le recuerda, la del Camp Nou. Curiosamente fue después de aquella hazaña cuando fue relegado al banquillo.

Carlos Kameni ya es historia del Málaga, pero también lo es de la Liga. Es uno de los porteros extranjeros con más partidos disputados en España, con 314, junto a Dudú Aouate y Leo Franco. En la mano del Gato está darle continuidad.