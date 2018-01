Centurión... y dos fichajes más

Lo que hay que saber del fichaje de Centurión lo van contando en público Mario Husillos y Míchel. Tanto el director deportivo como el técnico no han tenido problemas en manifestarse de manera pública acerca del que será el cuarto refuerzo invernal del Málaga. Aún está en Argentina y en la entidad de Martiricos no saben cuándo llegará con exactitud porque es posible que el todavía jugador del Génova tenga que pasar a resolver ciertos asuntos al país transalpino. Pero que nadie piense que la puerta se cierra con él, al contrario, todavía es el antepenúltimo pasajero.

"La intención es firmar un par de jugadores más. Estaríamos hablando de seis cambios, bastantes. No sólo por los que entran sino también por los que salen. Es cuestión de compensar, no las carencias, pero sí cómo estaba la plantilla. Un delantero y un jugador que sea polivalente, que pueda jugar en el medio y atrás. Es una operación beneficiosa en casi todos los sentidos y existe esa posibilidad", aseguró Míchel en la rueda de prensa previa al partido ante el Getafe. El técnico también analizó a Centurión: "Puedo hablar sólo de sus cualidades futbolísticas. Es un jugador típico argentino de ataque, movilidad, fuerza, decisión, atrevimiento. Fuera del campo no sé si tiene todo eso. Lo demás, cuando esté aquí y si ocurre alguna cosa, que espero que no, ya veremos qué pasa. A lo mejor encuentra en Málaga esa estabilidad personal, quién sabe".

En el club se espera que el extremo llegue a Málaga a principios de la semana que viene

Husillos también analizó el fichaje de Centurión para TyC Sports, una cadena de televisión de Argenina: "Es un futbolista de calidad, es un lujo poder contar con un jugador como Centurión en el Málaga. Ojalá se concentre en el fútbol, nosotros le vamos a ayudar mucho, se le va a tratar con mucho cariño. Le sigo desde 2012, que debutó con Racing. Centurión se va a sentir cómodo aquí, pero esperamos también la ayuda de él hacia nosotros. Dentro de la cancha es un jugador que nos puede aportar cosas que no tenemos, cosas diferentes. Tenemos una gran expectativa, en el club y en la afición se ha desatado una especie de Centuriónmanía por su personalidad y primero por su fútbol, que es lo más importante".

Todo el mundo habla de Centurión con naturalidad a pesar de que no es oficial su fichaje, hasta el propio jugador. "Estoy muy feliz y agradecido por este paso. Tengo muchas ganas de revertir la situación del Málaga, es un club lindo. En Racing jugaba de espalda a la raya, pero hoy me siento más cómodo jugando como volante por izquierda. Creo que en el Málaga voy a poder rendir por ese lado", dijo en una entrevista a Radio Continental.