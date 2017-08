Charles: "Creo que la afición me recibirá bien"

Charles tuvo que abandonar el Málaga el pasado 30 de junio, pero menos de dos meses después volverá a pisar La Rosaleda. Se marchó el Éibar y el azar del calendario quiso que regresara con rapidez. No hay motivos para un mal recibimiento, y a ello se refirió esta mañana el atacante. "No sé cómo me recibirá la afición, creo que bien. No he hecho nada malo y en estos dos años he estado bastante bien allí”, comentó en sala de prensa.

En menos de 72 horas volverá a pisar el césped del estadio y, juegue o no, le tocará afrontar un día "especial". "Cuando se juega contra un exequipo es algo muy bonito. Es en La Rosaleda, un campo que he disfrutado mucho y siempre es bonito volver. Es un día especial para mí por jugar contra tus excompañeros y ver a tu exafición”, amplió.

Para Charles, no vale ni los malos resultados del Málaga en pretemporada ni los buenos del Éibar: "Lo que vale es a partir del lunes, que es cuando hay que estar a tope y no se puede fallar".