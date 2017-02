Charles, borrón y goles nuevos

Dejando a Vicandi Garrido a un lado, el nombre propio del encuentro en Villarreal fue el de Charles. Volvió a la titularidad tras cuatro meses de lesión y lo hizo con gol, sin olvidar su protagonismo en el clamoroso penalti que el árbitro no quiso conceder. A pesar de ello, el punta brasileño pide olvidar lo ocurrido y pensar en cómo conseguir los tres puntos ante Las Palmas.

"El enfado ya pasó, pero uno llega, ve la repetición y le entran otra vez ganas de... no sé ni qué hablar, pero hay que olvidar ese partido", asumió Charles, al que el penalti no pitado le dejó "triste". Eso sí, el ariete recordó que lo importante es que el Málaga "dio la cara ante un gran equipo y supo jugar en un campo muy complicado de tú a tú".

Ahora vive "muy ilusionado con la temporada, con los partidos que quedan", porque el brasileño se siente con la emoción de un novato después de unos meses de dudas y sufrimiento: "Fueron cuatro meses muy duros. Para un jugador de fútbol que le gusta estar entrenando no poder pisar el césped es muy complicado". De este modo, el momento de Charles llega ahora y éste tiene entre ceja y ceja "hacer las cosas bien para que el equipo pueda estar al final lo más arriba posible".

Después de esa "liberación" que supuso ese cabezazo inapelable ante Asenjo, llega la hora de pensar en clave Las Palmas porque, a pesar de que "el equipo está jugando bien y dando todo", los puntos no llegan. "Ojalá que esa mala racha el lunes se acabe. Sabemos que a Las Palmas le gusta salir con el balón jugado, vamos a presionar arriba como en todos los partidos", avanzó.

Un partido para reencontrarse con la victoria y "hacer nuestro trabajo y no mirar a los demás". Y es que los de abajo "están peleando para salir de ahí", pero los blanquiazules de momento no se sienten amenazados: "Presión no, somos jugadores experimentados. Tenemos la presión de jugar bien y ganar partidos, no la de mirar hacia abajo".