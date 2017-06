Charles se va "agradecido" y con un mensaje envenenado

Oficialmente, hoy es el último día de contrato de Charles. No obstante, el jugador ya se despidió ayer del malaguismo. Con palabras de agradecimiento y un mensaje para navegantes. "Me marcho agradecido a mis compañeros, los entrenadores que tuve, a los pichitas, a la directiva y a todo el personal del club por el trato que siempre me dieron. Me llevo amigos para toda la vida. Pero el fútbol no tiene memoria y algunas personas en el club han hecho que el fin no haya estado a la altura que podía esperar", aseguró.