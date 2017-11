Chory Castro, capitán general a sus 33 años

Chory Castro ha pasado del ostracismo a portar el estandarte del equipo. Ayer se presentó a capitán general de un equipo que bailó a su ritmo, el que sus 33 años le permiten.

"Necesitábamos ganar y no importaba el cómo. Fue un partido de muchas emociones, pasamos a estar por debajo y pudimos remontar. Eso habla de la fortaleza del grupo", decía el uruguayo en zona mixta tras celebrar y recuperar un poco el aliento en el vestuario.

El extremo se pasó los últimos 20 minutos estirando el gemelo: "No había más cambios, no quedaba otra. Había que aportar lo mínimo. El músculo no aguantó más, pasaron factura los dos o tres días con el virus". Y recordó: "Somos conscientes de lo que nos estamos jugando".