El Chory Castro rellena el depósito

Hasta hace unas jornadas, mucho se hablaba acerca de los finales de partido del Chory Castro, muy por debajo de las prestaciones físicas esperadas. En las últimas, se evidencia un claro paso al frente del uruguayo. No sólo acaba más entero, sino que su participación está siendo más intensa. Justo cuando más aprieta Jony, el charrúa está cabalgando con el depósito lleno, pareciéndose al que gustó la temporada pasada.

"Sin duda, jugar tantos partidos seguidos te da un plus. Por más que estemos en el día a día entrenando, sabemos la ventaja de jugar más o menos minutos. Se me está dando la confianza y la continuidad. Yo trato de cumplir en lo que pueda y que me respeten las lesiones respeten, que por ahora lo vienen haciendo. A veces te avisan, otras no", argumenta el extremo izquierdo blanquiazul.

Además, según su punto de visa, la mejora del juego es algo que ha repercutido positivamente en los rendimientos individuales: "Eres parte de un todo. El equipo en sí te ayuda mucho. En las últimas fechas viene teniendo buenas sensaciones, buen trato con la pelota y haciendo ocasiones. Y de tanto repetir el mismo trabajo uno va conociendo al compañero y las jugadas salen de memoria".

Por ahí viene apretando Jony. A priori, iba a ser el titular y dejar al uruguayo relegado un segundo plano. Sin embargo, ahí está reivindicándose. Tanto con Juande Ramos como con Marcelo Romero. "Seas de la edad que seas, si no trabajas y te pones las pilas, el fútbol te come. Uno ya viene en su décima temporada en Europa, conoce de qué va esto. La edad no va a la hora de jugar, juega el que responde en el terreno de juego. Muy pocos son los privilegiados que saben que van a jugar. El resto peleamos", explica el Chory, que para nada se siente intocable: "Por suerte en los seis meses anteriores fueron muy buenos. Vinieron técnico y jugadores nuevos y, como todos los años, hay que ganarse el puesto con esfuerzo y respondiendo en el terreno de juego. Ahora hay que cuidarlo porque no lo tengo ganado para el resto de la temporada. En el día a día todos aprietan. Hay muchos agazapados para aprovechar su oportunidad y a no descuidarse, que es algo también muy bueno para el equipo".

Mañana le toca regresar a Ipurúa, donde una rotura de fibras cortó su proyección cuando atravesaba velocidad de crucero recién llegado al proyecto de Javi Gracia. "Recuerdo que en mi última visita hubo una victoria y la última lesión grave que tuve. A veces las lesiones pasan por sí solas, otras te lo van avisando, aunque vengo bien en los últimos partidos. Esperemos que no sea la excepción. Será un partido exigente; a la mínima que haya una molestia avisaré al míster porque hay muchos partidos, sobre todo esta semana, y necesitamos a todos los jugadores a tope", compartió.

Además, el Chory Castro es consciente de que el encuentro de mañana puede ser muy importante de cara a relanzar al equipo hacia las posiciones nobles de la competición. "Estamos en un lugar que sí, que no y esta semana es clave. Hay muchos partidos seguidos contra rivales que pueden estar ahí peleando con nosotros. Se podría decir que estos son los rivales. Si ganamos, nos acercamos a esos 30 puntos que a veces cuesta pero que hacen que vayas sumando y escalando en la clasificación", analizó el internacional uruguayo, que ve posibilidades de que el equipo se reenganche al vagón europeo: "Tiempo hay, y puntos muchos en juego. Tampoco tiene que ser algo que nos coma la cabeza. Estamos en una posición tranquila y estas buenas sensaciones de buen juego se están transformando en puntos y a seguir esa línea".