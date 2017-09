Chory: "Nadie me dijo que buscara equipo"

Tras quedar descartado ante el Eibar y no entrar en la convocatoria de Gerona, Chory Castro queda en una posición complicada dentro del equipo. No obstante, su discurso es propio de un veterano. "Somos veintipico jugadores, cada uno tiene que esperar su momento, están otros compañeros en el once intentando ayudar. Sin duda que a uno le gustaría estar ahí pero hay que tener tranquilidad, llevo varios años y esto es muy largo, tarde o temprano te toca participar y demostrar que estás a la altura", aseguró el charrúa en una entrevista en Ser Deportivos Málaga.

Aunque no es plato de buen gusto, insiste el charrúa en que los minutos llegarán: "Nadie se espera estar fuera. Tanto como cualquier jugador, siempre entrenas para estar en el once y luego en el banco, pero no se ha dado así. Y la misma tranquilidad que tiene que tener el equipo la debo tener yo para cuando me toque ya sea este lunes o el próximo finde para demostrar que tengo un lugar".

Y pese a los rumores de salida que circularon entorno a él, asegura que no se habló nada ni con él ni con la parte directiva de si tenía que buscar una salida, por eso estuve trabajando tranquilo. Son rumores que van y vienen pero estaba tranquilo de que iba a seguir en Málaga otra temporada". Reconoce que "hubo contacto de otros equipos para ver mi situación", pero concluye que no fue "nada que haya buscado ni que el club me haya dicho 'oye Chory, no cuentas, búscate equipo' ni nada parecido".