Chory pospone su renovación

Chory Castro ofrece siempre una visión reposada de las cosas. Los años le han hecho tomárselo todo con filosofía. En verano parecía en la rampa de salida para abandonar el club, pero las circunstancias de la plantilla lo llevaron a permanecer. Primero en la sombra, luego como indiscutible. Su contrato acaba este 30 de junio, pero en rueda de prensa asegura no querer oír de ello. Todo a su tiempo.

"Estoy tranquilo ahora, en mi cabeza está ahora la salvación. He peleado por no descender en varias temporadas y al final me he podido mantener con los equipos en los que he estado. Esperemos que este año no sea la excepción. Sé que termino contrato, pero no es algo que me pueda preocupar ahora", apunta el charrúa, que sobre la permanencia expone alguna de sus vivencias con la que dar motivos para creer. Se remonta a su etapa de bermellón: "Hasta que las matemáticas den, hay que pelearlo. Con el Mallorca teníamos 14 puntos y terminamos séptimos, casi en UEFA. Estamos vivos todos hasta la última jornada".

La derrota contra el Valencia ha dejado tocado al equipo, aunque Chory se queda con la conexión vista con la grada vista la entrega del Málaga, que cuajó posiblemente su mejor partido de la temporada... hasta que volvió a perder. "La semana es dura como todas porque estamos en una posición difícil. El equipo se está comportando de una manera que ha contagiado a la gente de La Rosaleda y eso nos ha ayudado a pelear. El que manda es el resultado y no se nos ha dado", señala. Se tranquiliza en cierto modo con el mal ajeno, aunque de nada sirve si no llegan los resultados: "Hay que tratar de seguir con la cabeza alta, peleando todos los partidos en busca de esa victoria que sabemos que la necesitamos cuanto antes para seguir creciendo en el trabajo. Los equipos que están ahí en la zona de descenso también nos están dando esas oportunidades".

Aunque no se ha intentado utilizar como excusa, el tema arbitral ha sido socorrido durante toda la semana. El gol anulado a En-Nesyri influyó sin dudas en el devenir del partido, pero el veterano centrocampista prefiere no darle más bola: "Los árbitros a veces favorecen y a veces se equivocan. Tenemos que centrarnos en nuestros errores, en fallar o no en un balón parado, en una marca... No podemos estar tan pendientes de si el partido se resuelve por une error arbitral o no. Tenemos que pensar que la culpa es nuestra para seguir creciendo".

Sobre el progreso del equipo, se queda con la buena imagen vista. Contrariado con lo lógico, los errores: "Siempre se puede mejorar, eso está claro. El Valencia no te generó casi peligro y al final a balón parado se encuentra con el empate y al contragolpe te hace el segundo. Los errores los estamos pagando caro. Hay que seguir, trabajar esa concentración pero no es fácil porque los rivales tienen mucha calidad"

Mañana toca visitar San Mamés. Escenario "complicado, no imposible". "Es un equipo que tiene mucho poderío a la hora de atacar, con delanteros con mucho gol. No va a ser fácil, pero frente al segundo y al tercero se les pudo minimizar mucho", concluye Chory.