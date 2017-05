Chory se quiere quitar la espina

No ha sido el año soñado para Chory Castro. Tampoco para el Málaga, pero los minutos del uruguayo se han visto mermados durante esta etapa de relanzamiento blanquiazul. El centrocampista visita ahora la que fue su casa durante tres temporadas y media. Será su reencuentro con Anoeta, con la que quiere volver a sentir esa conexión de antaño aunque sea defendiendo colores rivales.

"El año pasado por lesión no pude jugar y me quedó esa espina de jugar allí y coincidir con viejos amigos con los que mantengo relación. No depende de mí jugar, pero quiero disfrutar recordando esas alegrías que viví allí en Anoeta. Me llevé un cariño recuerdo muy lindo de su gente y siempre tendrá un lugar en mi corazón", dice Chory Castro en una entrevista para la web de la Real Sociedad, y en la que reconoce las dificultades pasadas este curso en Málaga: "Estoy contento aquí. Jugué todo al final de temporada tras llegar y, aunque este año ha sido más irregular en todos los sentidos, en las últimas semanas hemos cogido buen juego, ganando partidos y acabando la temporada muy bien".

Así, el charrúa advierte de la dinámica en la que llegan los de Míchel: "El equipo se siente muy sólido ahora. Tenemos la ventaja de jugar con tranquilidad, sin la soga al cuello, queremos mantener la posición que estamos y queremos acabar bien aunque sabemos que tenemos dos partidos muy complicados ante dos equipos con cosas en juego, la Real con Europa y el Real Madrid con la Liga".

También valora a la Real Sociedad, a la que ve "realmente bien" y considera que "sería ideal para ellos entrar en competición europea porque todo el trabajo que se ha hecho sería compensado con la clasificación de la Europa League". Respecto al partido, Chory Castro lo espera "muy abierto": "Propondremos mucho futbol, saldremos a presionar a una Real que con el balón se siente muy cómodo y trataremos de quitarles ese protagonismo".