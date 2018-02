"Es un toro", dicen los compañeros de Ideye tras dos entrenamientos con el equipo. Mario Husillos aseguró que en las pruebas físicas protocolarias antes de un fichaje rebasó las previsiones. "Brown hizo los test físicos que suelen hacer los jugadores al llegar. Parámetros de fuerza, recuperación... Y se rompió el reloj, rompió los registros. Aparentemente, a nivel físico, científico, viene cuidado, en su peso, no ha hecho partidos oficiales en los últimos cinco meses pero científicamente está espectacular y a nivel físico está para competir", reconoció el director deportivo blanquiazul.

Husillos reincidió en que "los que nos van a sacar son los que están aquí. Es obvio que falta gol, no es culpa de los delanteros, es de todo el grupo. Brown es trabajador, con presencia física, movilidad y nos tiene que ayudar a elevar ese promedio de goles. Es un futbolista que la secretaría técnica tenemos informes desde hace tiempo, tiene las cualidades que buscábamos. Me nutrí de bastante información en el Olympiacos donde fue gran figura y la gente lo recuerda, tuve opiniones directas. Entre las opciones que había estaba él. Cuando lo vio el entrenador, José me dijo 'Ese, Mario, es ese', lo conocía de China. Se daban todas las condiciones".

"No hay posibilidades de extensiones recogidas en el contrato, viene de contratos en China, fuera de nuestras posibilidades y de la gran mayoría de equipos nacionales", remachó Husillos.