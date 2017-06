Cifu quiere "tener la oportunidad que aún no he tenido"

Desde que firmó por el Málaga en enero de 2016, Cifu no ha tenido la oportunidad de estrenarse en la élite del fútbol español. Por ello regresa de su exitosa cesión en el Girona cargado de ambición. Así se mostró en una entrevista concedida a Cope Málaga, con esperanza de tener una oportunidad cuando el equipo regrese al trabajo el próximo 5 de julio.

"Quiero regresar al Málaga y ganarme un puesto para debutar en Primera. Es lo que me gustaría, lo idóneo. Ojalá ocurra, aunque aceptaré lo que considere la dirección deportiva. Estaré preparado para cuando me llegue", manifestó el lateral diestro, que recuerda cómo salió directamente del equipo el pasado verano. Por ello desea un hueco: "Espero que ahora pueda tener la oportunidad que aún no he tenido. El año pasado no la tuve ni para que me vieran, así que a ver cómo evoluciona el verano y a esperar noticias".

En manos de Míchel y Francesc Arnau está la continuidad del jugador en el Málaga o tomar cualquier otra decisión. Con Rosales y Miguel Torres como opción polivalente parece cubierto el lateral derecho, aunque Cifu ha mostrado buenas prestaciones este curso, donde logró el ascenso con el Girona. Allí ha dispuesto de 1.566 minutos repartidos en 25 partidos: 24 de Liga 1|2|3 y uno de Copa del Rey.