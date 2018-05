Comienzan las despedidas

Pasada la resaca de la última jornada, son varios los futbolistas que acaban su vinculación el próximo 30 de junio con el Málaga y algunos de ellos ya dicen adiós. Son casos como los de Lestienne, Success o Ideye, que ayer asomaron por redes sociales para despedirse del público tras su efímero paso por el conjunto costasoleño en esta temporada del descenso.

Maxime Lestienne, uno de los pocos fichajes invernales que dieron cierto rendimiento, termina contrato y dejaba ya entrever que no continuará. "Málaga, a pesar de la difícil situación, fue realmente un honor para mí jugar para ti. Sólo puedo decir gracias por todo... Estás en mi corazón", apuntaba el belga en una publicación en Instagram.

Brown Ideye también dedicó algunas palabras. Aterrizó en enero del Tianjin Teda chino con el aval de José González y transmitiendo ganas, pero su paso fue decepcionante, de poco a nada, y se ha llevado incluso sonoras pitadas en estos últimos partidos. Se mostraba agradecido, no obstante: "Quiero aprovechar esta oportunidad de agradecer al Málaga la oportunidad de jugar en LaLiga los últimos cinco meses. Los resultados no fueron como esperábamos y no pude tener los minutos que me hubiera gustado, pero disfruté ser parte de este maravilloso club. Es triste ver al Málaga descender, pero no tengo dudas de que volverán a Primera, el lugar al que pertenecen, más fuertes que nunca".

Entretanto Isaac Success dejó un escueto "gracias" al Málaga junto a su posado con la camiseta blanquiazul en una publicación en Instagram. El nigeriano fue otra de las grandes decepciones. Llegó en mal estado de forma del Watford y tardó en entrar al equipo. Sus actuaciones tampoco llamaron la atención.