Competición obvia las alegaciones por Camacho y Charles

El daño de Vicandi Garrido en Villarreal se mantendrá. Obviamente, con los penaltis no había nada que hacer; ni el pitado será anulado ni el no decretado se podrá recuperar. Pero el Málaga al menos intentó reducir las secuelas de esas acciones, protestas que no ocasionaron consecuencias en ese partido aunque dejan un poso para futuros ciclos de amonestaciones. Así que ayer el Comité de Competición estudió las alegaciones presentadas por los servicios jurídicos para quitar las cartulinas que vieron Charles y Camacho en la acción del penalti no señalado. Pero, como se temía, no hubo suerte.

Tal y como suele ocurrir con las protestas, los miembros del comité se limitaron a reseñar lo que ponía en el acta, la Biblia a la hora de deliberar si hay opciones o no de anular alguna cartulina. En la redacción, el colegiado vasco significó el mismo motivo para brasileño y maño: "Hacer observaciones de orden técnico a una de mis decisiones".

Hasta última hora los servicios jurídicos estudiarán si apuran para presentar algún recurso, aunque son conscientes de la complejidad que entrañaría y seguramente no apurarán, más aún cuando las respectivas cartulinas no suponen sanción para Camacho y Charles, quienes podrán estar en el encuentro frente a Las Palmas.