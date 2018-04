Competir por el escudo

"De mí no van a salir las palabras de que estamos descendidos porque voy pelear todos los partidos. Pero virtualmente estamos en una situación dramática". Fueron las palabras de José González tras el último entrenamiento en Málaga antes de partir hacia Valencia. De alguna manera, hay la percepción de que se va al matadero. Pero, ante todo, decoro y dignidad, pide el gaditano: "Nuestro rendimiento también puede tener repercusión hacia terceros equipos. Jamás me ha gustado que equipos sin meta bajen los brazos. Vamos a ser el mejor equipo posible en cada partido, intentado ganar. Esa es la mentalidad. Que lo jugadores compitan. Tenemos que ir a ganar el partido. Lo que vaya a ocurrir no lo sabemos. Tengo que pensar en el Levante, que viene en buen momento. Para ellos es una final, es un rival asequible. Para el Levante es un partido vital".

"Las cuentas no es una cuestión que me plantee. Hay que transmitir a los jugadores que hay que competir, que nos debemos a un escudo", decía José, cuestionado por si repetirá alineación o variará a jugadores más veteranos, como Lacen o Iturra: "La edad no tiene nada que ver, mira los metros que hacen. En la cabeza hay dudas y sopeso introducir alguna variante. Hemos tenido cuatro días para recuperar y para el domingo tenemos menos tiempo".

Todo el mundo me ha fallado, seguro que también esperaban más de mí; muchos detalles han restado

Reflexionó José sobre lo que ha llevado a esta situación límite. "Ha faltado ganar en Éibar en el momento clave, el calendario... Si en casa hubiéramos jugado en casa contra más rivales del décimo para abajo se ganan tres o cuatro partidos seguro. Porque de visitante no nos ha pintado la cara nadie. Y tampoco hemos tenido ese punto de fortuna. También ha habido incapacidad, de los jugadores y mía, eso lo primero", aseguró con vehemencia: "¿Quién me ha fallado? Todo el mundo me ha fallado. ¿Quién puede decir que no ha fallado? Pero las culpas no pueden ser para una persona. Ha fallado mucha gente desde arriba hacia abajo. Tenemos que ser responsables. ¿Si esperaba más de algunos? Y ellos de mí, seguro. A veces las cosas no se dan y hay mil motivos, muchos pequeños detalles que han restado".

"Mi futuro es el partido del Levante. Disfrutar de mi profesión, aunque es difícil si no se gana, pero lo intento. Me gusta mi trabajo. Aguantar el chaparrón cuando te critican porque tienen razón e intentar hacer el mejor partido posible. No puedo pensar en el futuro, el equipo tiene que rendir, es lo que le exige la afición. Que sientan los colores, que no arrastren la camiseta. Esa es la intención. Que seamos lo que hemos sido mucho tiempo, lamentablemente sin resultado", prosiguió José, que defendió la profesionalidad de sus jugadores. "Os puede chocar, pero mis futbolistas entrenan muy bien. Hay algunos que no juegan y podrían dar un paso al lado, estando cedidos, pensando que les queda poco aquí... Pero me lo ponen muy difícil, me cuesta mucho trabajo hacer la convocatoria. Igual no se entiende de alguno, pero a mí me están llamando a la puerta en los entrenamientos y eso quiere decir que quieren jugar. Igual hay situaciones sorprendentes para vosotros y la afición. Si un tío entrena bien, se parte la cara, trabaja en defensa y ataque y los datos físicos son excelentes, está llamando a la puerta y hay que abrírsela. Además no tenemos resultados por lo que hay que buscar otras soluciones".

Por último, el gaditano habló sobre el rival. "Ha tenido el viento a favor, que eso es necesario. En el momento clave, en el partido ante el Getafe, ganaron. El trabajo del entrenador ha dado otro ánimo, y cuando las cosas soplan un poco a favor todo es mas sencillo. Ahora están con una mentalidad diferente. Ese es el fútbol y sus particularidades", remachó el entrenador del Málaga.