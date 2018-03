"Conozco a Muñiz y sería el entrenador ideal para el Málaga"

Siempre tiene un hueco para hablar del Málaga. Pocos casos de futbolistas se han visto como el de este chico flaco de Huelin, abanderado en la distancia del blanco y el azul, malaguista hasta el punto de tatuarse el estadio de La Rosaleda en el brazo. Sufre mucho, en la distancia. Este domingo volverá con el Villarreal en un contexto que le apena profundamente.

-¿Cuánto está sufriendo Samu Castillejo viendo la situación del Málaga?

Estoy sufriendo bastante viendo así al Málaga; un descenso nunca es culpa sólo de los futbolistas...Samu demostró lo que quiere al club, fue para ayudar mientras otros en situaciones así lo que hicieron fue huirFaltan veteranos, los que suben a veces necesitan que te den un coscorrón o te agarren de la pechera

-Bastante, la verdad. Y más cuando tienes amigos y compañeros dentro del vestuario, hablas con ellos y te cuentan... pues lo vives un poquito más. Es una situación delicada para todos. No me gusta estar preguntando porque sé que es una situación que nadie quiere pasar. Es difícil de encajar, no se gana... Ojalá se salve. Mientras haya puntos, hay esperanza, pero sí que es complicado.

-¿Se cambiaba la camiseta para ayudar al equipo?

-Bueno, yo aquí estoy muy bien. Siendo malagueño y malaguista como soy, me gustaría ayudar como fuera, pero cuando eres profesional te debes a un club como yo me debo al Villarreal, que además me trata muy bien, con mucho cariño. La gente allí es increíble conmigo y le debo también ese cariño.

-¿Era capaz de imaginar que se llegaría a esta situación?

-Al principio de temporada te lo dicen y no te lo crees. Y más viendo cómo terminaron la temporada con Míchel, que parecía que todo iba muy bien. Es verdad que hubo salidas importantes que no se han reemplazado y eso ha perjudicado. Pero si un equipo está en esa situación o pasando por el posible descenso, no sólo es culpa de los futbolistas.

-¿Cómo se ve desde fuera?

-Desde fuera lo veo como un malaguista más, como un jugador que ha pasado por ahí, es difícil valorar. Uno quiere al club y a tanta gente con la que ha compartido tantas cosas. Se les echa las culpas a los futbolistas pero está claro que al final una mala situación no sólo es culpa de los jugadores.

-¿Lo habla con Fornals y con Javi Calleja?

-Sí, sobre todo con Pablito, que pasó hace poco por ahí. Y yo creo que él no explicó su salida como la debería haber explicado porque también es otro malaguista más y ha pasado por la cantera, quiere al club muchísimo, cada vez que puede se escapa a Málaga. Es muy buen chaval y no le gusta meterse en ningún tipo de problema. ¿Si se ha sido injusto con él? No me meto mucho en eso porque no es algo mío, pero sí se ha sido injusto con él. Él y yo hablamos mucho en el día a día del Málaga. Lo ha pasado bastante mal porque sólo se explicó una parte. La gente habla de lo que se le tiene informado y no se le informó del todo o Pablo no quiso meterse en ningún tipo de problema y lo dejó ahí.

-¿Calleja tiene pinta de buen entrenador? ¿Cómo lo ve?

-Bien, el club confía mucho en el tema de cantera y el míster, cuando destituyeron a Fran [Escribá], lo estaba haciendo muy bien con el filial. Los dirigentes confiaron en él, metió otro sistema y al final les ha salido bastante bien.

-¿Hablan del Málaga?

-Sí, con él hablo del Málaga, es muy malaguista, pasó muy buenos años y también conoce casi todo del club. Desde que él estuvo cambiaron muchas cosas y es otro momento, pero sí lo hablamos.

-También debe ser complicado ver lo mal que lo está pasando su amigo Juanpi...

-Sí. No sé por qué no se le ha dado, ya no oportunidades, porque al final la gente puede hablar cuando un futbolista no juega, pero si tampoco te dejan jugar no puedes demostrar si estás a un buen o mal nivel. Después de su lesión le costó arrancar y a partir de ahí fue más difícil. Y con la situación del equipo es jodido.

-¿Por qué no ha terminado de triunfar?

-A cada entrenador le gusta un tipo de jugador o le gustan determinados sistemas. Él con Gracia explotó muy bien y con Míchel cuando llegó estuvo muy bien. Cuando empezó a ir la situación mal creo que no se le han dado las mismas oportunidades que a otros. Lo digo sin hablar con él, como un espectador más.

-¿Qué se cuentan? ¿Le dice algo de lo que ocurre en el Málaga o su situación?

-Sí, hablamos pero intentamos no hablar mucho de fútbol porque yo lo conozco bien y sé que es jodido porque es muy comprometido y trabajador. A uno no le gusta preguntar en lo que sé que no lo pasa bien.

-Es curioso, porque tanto Juanpi como Samu, dos de sus amigos, han declarado recientemente a este diario que se echan en falta veteranos en el vestuario...

-Sí, el otro día hablando con Duda, que ahora está en la cantera y habla mucho con mi hermano, coincidíamos en eso, hay momentos en los que no se está pasando bien y la gente joven necesita un empujón de los veteranos. En ese vestuario hay veteranos pero no es lo mismo que cuando yo llegué, que estaban Weligton, Camacho, Duda, Kameni... Gente que ha pasado mucho tiempo en el club y que infundían respeto en cada cosas que decían o casa problema que había.

-Eso le habría venido bien a algún canterano como Ontiveros.

-Hablando de la veteranía, los que suben también necesitan que haya un buen coscorrón o un buen agarrón de la pechera, que al final hace que abras los ojos, que hagas las cosas de otra manera. También, cuando la situación no es buena, no lo es para nadie y más si eres joven y subes. Cuando yo subí era todo rodado, ganábamos y ganábamos partidos.

-¿Y Samu qué le dice?

-Llegó en una situación bastante jodida para el club, con muy pocos puntos en la primera vuelta. Por su parte demostró lo valiente que es y lo que quiere al club. Lo hemos visto con otros que en situaciones así lo primero que han hecho es huir. Yo lo he vivido con él y su intención en todo momento siempre fue ir allí y ayudar en todo lo posible. Pero cuando una situación es mala, lo es para todos.

-Dicen que él está hecho para jugar aquí.

-Sí, son jugadores que, aparte de lo futbolístico, necesitan el cariño de la gente, necesita estar arropado. Hay gente que no está hecha para salir de un club y creo que él es uno de los jugadores que rinde bien cuando está en casa, con la gente que le quiere y en el club que desea estar.

-¿Cree que seguirá el año que viene?

-Bueno, él lo ha dicho ya, que su intención es seguir aunque el equipo no esté en Primera y eso dice mucho de él también.

-¿Mantiene el contacto con más gente del Málaga?

-Con Recio cuando voy a Málaga nos cruzamos y hablamos. También con Juanmi y otros que hemos pasado por allí. Hablamos de todo. Han cambiado bastante jugadores desde que yo no estoy. Siguen los médicos, los fisios. Guardo buenas amistades.

-Se tatuó La Rosaleda en el brazo, cuente.

-Me quise hacer un paisaje de Málaga, es lo que tenía libre y hablando con el tatuador le dije lo que quería y ahí lo ha plasmado. Me falta por hacerme el centro, el Muelle 1, la noria y el Cenachero, que también es muy típico de allí. ¿Si quitan la noria? Pues ya la llevo yo para que se acuerden de ella.

-¿Volverá Castillejo algún día?

-Yo sí, ya lo dije cuando me fui, que mi intención era volver. No sé cuándo porque al final el mundo del fútbol es como es y esto es muy largo. Nunca se sabe, pero que quiero volver, eso está claro.

-Volver tiene que volver este domingo. Y en menuda situación...

-Sí, de momento tengo que ir el domingo, que siempre es bonito. Esta vez será un poco menos bonito. No es lo mismo que cuando he tenido que ir allí a jugar en otra situación.

-Dicen que varios clubes importantes de España y Europa quieren firmarle. ¿Qué piensa cuando escucha o lee esas cosas?

-Bueno, cuando haces las cosas bien es normal que se hable o que salgan rumores. Tengo contrato hasta 2020 con el Villarreal. En el mundo del fútbol no sabemos lo que va a pasar ni dentro de dos meses. Aquí estoy a gusto y contento. Ya veremos.

-¿Y la selección dónde queda?

-Pues está claro que es difícil entrar ahí, más cuando es un grupo tan consolidado, con jugadores tan bueno. Y cada vez salen más jóvenes buenísimos. Está ahí, es una ilusión que todo jugador tiene y más cuando has estado en todas las categorías hasta la sub 21. Ojalá llegue algún día, lo disfrutaré.

-Dicen que iba a entrar en una convocatoria anterior y justo se lesionó...

-Sí, me lesioné en Praga en Europa League. Venía en buen momento y se escuchaba que podía ir, igual que en la última. Pero hay jugadores de muy alto nivel y es normal que sea complicado.

-Hablando de futuro, se vincula a Muñiz con el Málaga.

-Aparte de conocerlo personalmente, también conozco cómo trabaja por compañeros a los que ha entrenado y sería perfecto para el Málaga. También he escuchado que lo quieren varios clubes más. Si se da la oportunidad, sería idóneo, porque sé cómo trabaja y ya ha estado allí y aprecia al club.

-Para cerrar, qué le diría a la afición del Málaga, que le idolatra...

-Que sigan siendo malaguistas, que al final el buen malaguista está en las buenas y en las malas y ellos han demostrado que están en las malas. Pase lo que pase tienen que estar ahí porque ellos son importantes para el futbolista y para que el club siga adelante. El principal foco del club tiene que ser la afición y que el club también respalde a la gente. El club es muy importante, pero quien llena el estadio o quien va un lunes lloviendo y llena medio estadio es la gente. El fútbol es de la gente y de los aficionados.