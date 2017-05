"Conozco los sitios de Málaga por los campos de fútbol"

En esa coraza tímida hay un diablo. Pablo Fornals (Castellón de la Plana, 1996) es el ojito derecho de Míchel y la afición malaguista. Ambos contemplan al mediapunta con placer mientras es el motor del fútbol blanquiazul. Da claridad y, cuando se cruzan sus cables, rompe en un futbolista desequilibrante y picarón. Valencia o Sevilla, entre muchos, sufrieron su diestra y España observa desde la distancia su recorrido, que con las decisiones adecuadas apunta a ser amplio.

-Cómo pasa el tiempo. Son ya cinco años desde que llegó al Málaga. ¿Cómo se produjo aquello?

-Sí, cinco ya. Bueno, recuerdo que había un ojeador del Málaga que trabajaba en la Comunidad Valenciana, que es Benito Mateo, y él vino a verme varios partidos en Castellón y cuando jugaba con la selección valenciana, y ahí es donde se produce el interés del Málaga. A partir de ahí la operación fue a parar a Manel Casanova y él echó todo por mí. A mí me dan la opción de venir, lo pensamos en familia y nos decidimos. Y creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida.

-Usted es uno más de los productos de la cantera malaguista que han llegado en los últimos años al primer equipo. Se está trabajando a fondo.

-Creo que se están dando oportunidades a gente que viene con ganas y gracias a Dios lo está aprovechando. Eso luego repercute en el club y en la afición, que creo que también es agradable para un malaguista ver que juegan niños que se han formado en su club.

-Llegó en edad juvenil, así que ha podido experimentar lo que supone no tener un espacio común para los jóvenes.

-Venía del Castellón, que ya ves, es un club que está en Tercera División, humilde, y tenía y tiene una ciudad deportiva. Entonces llego aquí y el primer día me llevan a entrenar al Viso, el segundo a Carlinda... Era raro. Cada equipo iba a un sitio. Mis compañeros, que vivían conmigo en la resi, pues igual iba uno al 26 de Febrero, otro a Roma Luz... era raro, pero si siendo así de raro salen los jugadores como están saliendo...

-Al final se conoce todos los campos de Málaga.

-Es que yo conozco los sitios de Málaga por los campos de fútbol. Si me dicen "vamos a Huelin", yo mismo me pregunto dónde está y me tienen que decir "donde el Juval", y ahí me entero.

-¿Y cómo mata el tiempo?

-Cuando viene la familia estoy con la familia. Y si no con mi perro Will, o con los amigos para tomar té... De Málaga me gusta todo. Cualquier lado de la playa está muy bien, tanto Pedregalejo como el paseo marítimo Antonio Banderas. O Teatinos, que es una zona donde se junta gente joven. Málaga tiene rincones muy bonitos donde ir a tomar un café y pasarlo bien.

-¿Tiene a su familia cerca?

-Mis padres tienen los dos trabajo, mi hermana está fuera, y siempre que pueden vienen a vernos. El día del debut estaban mi padre y un tío de la familia en Madrid.

-En el Bernabéu. Menudo sitio para estrenarse en la élite.

-26 de septiembre de 2015. No se me olvida. Javi Gracia me dio la oportunidad y siempre voy a estarle agradecido porque al final gracias a él estoy aquí. Creo que ha sido el tipo más importante en mi carrera. Es la persona que me hizo debutar y que me hizo jugar muchos minutos el año pasado viniendo de nuevo, que hay mucha gente que está entrenando un año entero con el primer equipo y luego no juega, y pienso que debo agradecerle a él el cariño que me dio y todas las oportunidades de jugar que tuve. Aquel día, en el partido se dio un 0-0 trabajado, salieron las cosas bien y sacamos un punto allí. A partir de ahí cojo confianza, entro en el grupo y hasta aquí, que no es poco.

-En su día, Juan Carlos se chivaba de que se puso blanco cuando supo que era titular.

-Estaba en la sala de vídeo, dieron el once y era mi primera convocatoria. Vi primero los suplentes, porque suponía que siendo mi primer día iba a estar en el banquillo, más contra el Real Madrid, y me di cuenta de que no estaba con los suplentes. Me puse a mirar el once y me di cuenta de que además estaba pegado a la banda derecha. Claro, en el momento es verdad que se me viene el mundo encima, pero por otro lado me dije a mí mismo que esta era la mía, ahora o nunca. Ya en pretemporada los compañeros me habían ayudado mucho, había jugado varios partidos y la verdad que creo que se me dio bien.

-Desde entonces, su familia no se perderá un partido.

-Mi tío ha montado en el garaje una pantalla grande y tiene el canal para ver los partidos. Allí se reúne más la familia de mi madre para ver los partidos del Málaga.

-El éxtasis sería en 2016, en su debut con la selección.

-Aquello fue increíble. Contra Bosnia, con Del Bosque, tuve como diez o 15 minutos. Enfrente de Pjanic, un jugador de la Juventus, nada menos. Fue un momento muy bonito y aparte estando yo en el campo marcamos un gol y abrazarte con tus compañeros defendiendo la selección fue muy bonito.

-Se ha destapado al final como mediapunta, aunque ha pasado por todo el centro del campo.

-Yo en Castellón jugaba ya de mediapunta. Aquí en las categorías inferiores más o menos todos jugábamos en un 4-4-2 y jugaba de pivote, con Deco normalmente en el filial, y poco a poco fuimos subiendo y la verdad que no me pillaba de nuevo. Sí quizá chocar con gente que a lo mejor me doblaba la edad y era más fuerte que yo, pero la posición, el manejo y la velocidad no me pillaba de nuevo.

-No terminaba de entrar al inicio con Juande, pero ha acabado siendo indiscutible.

-Al principio Juande apostaba por otros compañeros y yo trabajaba para tener la oportunidad de jugar, hacerlo bien y quedarme ahí. Por mala suerte para mis compañeros, por lesiones tuve que entrar y luego pienso que he intentado dar todo de mi parte para que no me vuelvan a sacar. Con el Gato me puse en la mediapunta, marqué goles aunque no fuese del todo bien y ahora con Míchel con un 4-3-3, jugando con Camacho de cierre y Recio y yo un poco por delante, pienso que somos un centro del campo en el que los tres trabajamos bastante e intentamos darle solidez al equipo.

-¿Es ese el cambio más destacable que ha traído a nivel táctico Míchel?

-Nunca habíamos jugado un 4-3-3 en estos años. Y cambiar de jugar con dos en el medio a tres pues notas eso, que encuentras más gente para combinar, que los rivales tienen que cerrar por dentro para taparte y luego dejan las bandas libres por fuera. Nos está funcionando muy bien.

-Míchel ha dado varias veces el toque de que el buen momento no viene tanto por él como por la voluntad de la plantilla.

-Bueno, él es el que ha venido nuevo y ha intentado cambiar las cosas. Nosotros nos hemos limitado a seguir sus instrucciones con la mayor eficiencia posible, porque siempre que viene un entrenador nuevo todos queremos jugar y él parece que ha encontrado su esquema, su forma de jugar y los jugadores, y ahora la cosa está en que nosotros sigamos haciéndolo así para no salir de ahí.

-Cada vez que puede, destaca lo mucho que le gusta cómo juega.

-Para mí por supuesto que es un halago. A Míchel le gusta porque intento hacer lo que él me dice para ayudar al equipo lo máximo que pueda.

-Ahora están de exámenes para ver si pasan de curso con Míchel. ¿Tener el puesto en juego también es un incentivo para apretar con todo resuelto?

-Cuando estás en clase estás trabajando para sacar el examen, ¿no? Pues igual nosotros. Ahora en pretemporada él hará un corte para elegir a sus jugadores y nosotros tendremos que dar todo de aquí al final de la temporada para estar en su lista.

-¿Ha hecho algún boceto de lo que quiere para el próximo año?

-No, y creo que cometeríamos un error. Estamos acabando la Liga, haciendo buenos partidos, y debemos seguir con esa dinámica. Hay que seguir la racha y el buen juego y acabar la temporada lo mejor posible. Después de todo lo mal que ha ido, al menos intentaremos cerrar con el mejor sabor de boca posible.

-¿Cómo se vive en el vestuario todo el lío con el último partido ante el Real Madrid?

-Sinceramente me da lo mismo jugar contra el Real Madrid que contra la Real Sociedad o el Villarreal o hasta contra el Málaga en el entrenamiento. Yo lo que quiero es ganar y me da igual quien haya delante.

-Es inevitable que salgan a la palestra los nombres que brillan. Caso de Sandro. ¿Le afectan en algo el carrusel de rumores y los cánticos para que se quede?

-Para nada. Por supuesto que él estará contento con que la afición lo valore tanto, no es para menos con el temporadón que está haciendo. Es un jugadorazo. Pero si tuviese algún runrún en la cabeza y no estuviera tranquilo no haría un gol por partido.

-A él se le canta "Sandro, quédate". ¿Habrá que sacar el "Pablo, quédate" o está tranquilo respecto a su futuro?

-Tres cuartos de lo mismo que él. Estoy tranquilísimo. Voy a acabar la temporada lo mejor posible y ya está. Yo tengo contrato hasta 2019 y por mi cabeza sólo pasa cumplirlo.

-¿Y hay algún contacto para su renovación?

-No, el Málaga no se ha puesto en contacto conmigo ni con mi representante para nada de eso. Para 2019 todavía queda y no creo que haya prisa alguna. Estoy más que contento aquí con mi situación y me encantaría seguir.