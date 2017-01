Construir una defensa contra los elementos

Hay entrenadores que son más defensivos, como lo era Javi Gracia, y otros más centrados en el juego de ataque, como ocurría con Juande Ramos. Marcelo Romero no quiere renunciar a nada, pretende que su equipo domine muy bien ambas artes. No obstante, sabe que ahora le toca volcarse en la faceta de la retaguardia debido a los problemas sufridos durante la temporada y que siguen costando -ya lo vivió él en primera persona el pasado domingo- muchos puntos. Eso sí, la empresa no va a ser nada fácil para el preparador uruguayo, que tiene que lidiar con unos cuantos inconvenientes.

La imposibilidad de contar con todos los elementos es uno de ellos. Weligton evolucionaba muy lentamente de su lesión. Ahora que ha tenido que dar su baja para que se pueda inscribir a Peñaranda, es un elemento menos. Tampoco estará temporalmente Bakary Koné. En función de cómo le vaya en la Copa de África con Burkina Faso que mañana comienza podrá estar a las órdenes antes o después.

Pero es que la situación con los que quedan tampoco es muy halagüeña. Miguel Torres presenta una rotura de fibras que le hará perderse los dos o tres próximos encuentros. Igualmente, está por ver si Ricca se pierde uno o dos partidos más por sus problemas en el sóleo derecho.

La cuestión es que Llorente y Mikel Villanueva, los únicos dos centrales del primer equipo que quedan disponibles, están muy discutidos por su rendimiento de las últimas semanas. Son los que hay ahora mismo porque por el momento Romero no está muy dispuesto a exponer al filial Luis Muñoz. Toca trabajar con ellos la reducción de pérdidas fáciles y la fijación más exhaustiva de las marcas. Porque además se avecinan nuevos encuentros complicados. Salvo invento del Gato, repetirán eje contra la Real Sociedad, que acumula un buen arsenal en el ataque. Y si la cita posterior, en el Bernabéu, sube mucho más el listón, entonces Romero tendrá otra baja garantizada: la de Diego Llorente, en cuyo contrato de cesión se estipula que no puede enfrentarse al club poseedor de sus derechos. Así que Rosales y Mikel quedarían como únicos defensas naturales, con el asterisco de saber si Ricca podría volver o no. Juan Carlos está habituado a actuar como lateral izquierdo, sin serlo por definición, y ahí quedan tanto Luis Muñoz como la polivalencia de Camacho para hacer de zaguero. El rizo se puede rizar más aún, puesto que Mikel Villanueva (también Recio y Ricca) está apercibido de sanción, por lo que una tarjeta frente a la Real Sociedad pintaría un escenario bastante dramático para los intereses blanquiazules. Ese panorama discurrirá paralelo a las gestiones de fichajes que puedan cuajar durante el mercado de invierno a cargo de la dirección deportiva. Si alguna de las vías abiertas fraguara, no sería de extrañar que alguna de ellas ya tuviera que lidiar con parar a los Cristiano, Benzema y compañía y debutar así a lo grande.