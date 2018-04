Cosas de campeones

El Juvenil A del Málaga volverá al que ya es su hábitat natural, la Copa de Campeones. Desde ayer, el equipo que entrena David Cabello se encuentra en Ciudad Real preparando la gran cita, el estreno esta temporada en la máxima competición nacional de categoría juvenil, la que está a las puertas del fútbol profesional. Será ante el FC Barcelona, el actual campeón de la Youth League, la Champions League juvenil. El encuentro tendrá lugar en la Ciudad Deportiva Sur (Ciudad Real) desde las 19:00 y se podrá ver en abierto por Gol. El conjunto blanquiazul es el actual subcampeón -y hace dos años, campeón- de esta Copa de Campeones. Sin duda, en las últimas ediciones los blanquiazules se han forjado un estatus y respecto entre las canteras del país. Su técnico, Cabello, admite que llegan "en un gran momento". Y es que el cuadro blanquiazul salió campeón del Grupo IV de División de Honor tras una de las temporadas más exigentes que se recuerdan, con tres equipos con opciones de título hasta el final.

El conjunto juvenil llega en estado de gracia también desde la enfermería, es la primera vez en todo el curso que Cabello puede contar con la totalidad de su plantilla. Las lesiones habían castigado mucho a parte de sus jugadores y estos días previos se venían fogueando en amistosos ante equipos de Segunda B como la Balona (1-5) o El Ejido (2-2). "Lo hemos preparado contra grandes rivales, que sabíamos que nos podían exigir. Sabemos que en cualquier error te puede costar caro. Sobre todo era por eso, que los chicos viesen que aquí nada va a ser fácil, menos conseguir una victoria. Todos sabemos que, a un solo partido, cualquier error te puede dejar fuera", explicaba Cabello que no se arredraba a la hora de marca un objetivo: "Ser campeones, no hay otra".

"Los chicos son capaces de sobreponerse a cualquier situación que pueda aparecerles"

Pero para ello, primero han de superar el duro escollo del Barcelona, que llega con más hambre tras su título europeo y con varios estandartes que infunden, cuanto menos, respeto. Son los nombres de Ricard Puig, Carles Pérez, Álex Collado o Juan Miranda. "Sabemos que vamos a tener enfrente a un gran rival. Tienen grandísimos jugadores, muy buenos individual y colectivamente. Si queremos sacar el partido adelante tenemos que estar muy concentrados, ser nosotros mismos y ser valientes. Sobre todo, ser valientes", explicaba Cabello sobre el rival y los analizaba así: "Es un equipo con el sello del Barcelona, que todos sabemos que sus fortalezas son con el balón y su capacidad de llevárselo de la mejor forma posible a sus jugadores de ataque. Defensivamente es un equipo al que se le puede hacer daño, porque acumula mucha gente por delante del balón". Para hacerles frente, el entrenador blanquiazul lo tiene claro: "Nosotros tenemos nuestra idea muy clara, vamos a seguir haciendo lo que venimos haciendo durante toda la temporada. Estamos convencidos de que podemos doblegarlos y sacar esa victoria que buscamos".

Esta camada de juveniles tiene poco que envidiarle al titán catalán. Han demostrado en la liga regular sus fortalezas. Además, llegan con jugadores con experiencia en esta competición como son Ernestas, campeón hace dos años en Vera, o Juande, Yousef, Hugo e Iván, subcampeones el pasado curso. A ellos se suman algunas fichas como Mini, Meléndez, Juan Cruz o Álvaro Fernández, Rodri, Chapela o Karamoko. Además, contarán con la incorporación de Abqar, que viene siendo habitual con el filial y ha llegado a entrenar con el primer equipo en varias ocasiones.

"Tenemos muchas cosas muy buenas: la variedad, las individualidades... Al final es tener una plantilla amplia como la que tengo. Para cualquier entrenador, encontrarte con estos jugadores te hace esto mucho más fácil. En el día a día y en las diferentes situaciones que te puede exigir cualquier partido. Estos chicos son capaces de sobreponerse a cualquier situación que pueda aparecer en cualquier partido", definía Cabello y reconocía que le costaba encontrar debilidades en una plantilla que está "muy concienciada y sabe de la gran oportunidad". Los capitanes de esta camada son el centrocampista Mini, el central Yousef y el delantero Rubén: "Son gente malagueña, que llevan muchos años en el club. Nos aportan experiencia y ese sentimiento por estos colores".

De hecho, una de las cosas que más valora David Cabello de su plantilla es el alto rendimiento de la totalidad de sus jugadores algo que le hace no tener aún decidido el once que plantará hoy en la Ciudad Deportiva Sur: "Sé lo que podría plantear, porque es lo que venimos planteando durante todo el año. Te puedes decantar por cualquier de ellos. Hoy puede sacar unos jugadores y, si pasamos adelante, podemos sacar otros el miércoles. Al final, cualquiera de los que están aquí pueden jugar y son importante para mí. Me lo ponen complicado". Lo que es segura es la confianza del técnico en sus jugadores, y la de estos en lo que plantea su entrenador. Es lo que más valora de esta promoción, perfilada por "grandes profesionales" durante los últimos años en La Academia. "Está todo dicho. Al final es que disfruten, esto se trata de un juego. El cual, tú trabajas durante muchísimos meses para llegar a esta competición y disfrutarla. El fútbol, si no lo consideras desde la diversión... Tienen que disfrutar y disfrutar. Es algo único. Espero poder redondearlo con la victoria", cerraba un David Cabello que prioriza el entretenimiento entre sus pupilos.