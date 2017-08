El Costa del Sol, lugar idílico para el triunfo

No ha ido bien la pretemporada en cuestión de resultados. Cinco partidos, cinco derrotas. Por ello no se contempla un mejor escenario para que la ansiada victoria llegue que en la presentación ante la afición malaguista. La Lazio será el rival del Trofeo Costa del Sol este sábado a las 20:30 y los capitanes, encargados de la puesta de largo del torneo, no quieren que se escape.

Los 23.000 abonados que ya suma el Málaga son motivo para empujar. "Para nosotros es un orgullo y una responsabilidad, la de hacer las cosas bien. La gente está con nosotros y no esperaba menos, la gente siempre cumple y está a muerte con el equipo. Ya se vio el año pasado que estuvieron siempre y eso es fundamental para nosotros. Con todo lo que ha pasado este verano, que la gente siga con nosotros es clave", manifestaba Recio, motivado con colocarse el brazalete en el brazo: "Siempre he dicho que ser capitán es una responsabilidad y un orgullo como malagueño. El respeto de los compañeros tanto dentro como fuera te lo ganas año a año y ese feeling con mis compañeros siempre lo he tenido y lo seguiré teniendo".

Se intenta transmitir tranquilidad respecto a los resultados. Así lo hacía Miguel Torres, que insistía sobre el césped del Ciudad de Málaga que "siempre es bonito empezar ganando partidos, pero como se han dado los resultados tampoco es que no tengamos que estar del todo satisfechos. Lo importante es que el míster está contento con lo que hemos hecho tanto en partidos como en preparación y ahora debemos empezar a ganar partidos y coger confianza".

Así, resume el madrileño la preparación como "bastante buena" y mira con ganas al choque del sábado: "Empezar a competir contra un equipo como la Lazio, con buenos jugadores y ante nuestra afición, que se está portanto de manera ejemplar... Ojalá se pueda ver, con algunos matices, un equipo competitivo capaz de sacar una victoria".

Más parco en palabras compareció Roberto Rosales, que afronta otro año como fijo en la banda derecha. "Nunca me he considerado titular, desde el día uno trabajé duro para estar disponible para el entrenador. Yo desde que llegué aquí mi mentalidad ha sido trabajar y superarme cada día, esta temporada no va a ser una excepción", clama el venezolano, más recuperado de la dolencia en el pubis que le hizo perderse el último tramo de la temporada pasada: "Ya me siento mucho mejor. He ido recuperando sensaciones, las molestias cada vez son menos y poco a poco he retomado el nivel que se necesita para plantear la temporada".

Hay hambre de fútbol y sobre todo de Rosaleda. El club anunció ayer que se han vendido ya más de 2.500 entradas para el encuentro en los días que llevan a disposición del aficionado con un 20% de descuento para el abonado, que podrá elegir grada y tendrá que retirar necesariamente su entrada en las taquillas, con posibilidad de retirar dos con la promoción establecida. Por lo demás, las localidades cuestan 10 euros en los fondos, 15 en el Anillo inferior cubierto, 20 en Preferencia, 25 en Tribuna y cinco las infantiles.