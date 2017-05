"Creemos a muerte en la idea de Míchel", dice Jony

Que Míchel ha sido un soplo de aire fresco para la plantilla es algo tangible para todos. El caso de Jony es uno de los jugadores que han agarrado fuerte esa bombona de oxígeno y han inhalado hasta ensanchar sus pulmones. Y ahora está "a muerte" con el técnico: "El equipo ahora ha cogido la idea de Míchel. Creemos a muerte en ella y lo que venimos trabajando por la semana lo plasmamos en cada partido y de ahí los resultados".

Otro reforzado con la llegada del madrileño, como casi toda la plantilla, es Luis Hernández. Tras otro gran partido, el central piropeó a los suyos en zona mixta: "El equipo ha hecho muy buen trabajo, ha sido superior en todas las facetas. Hemos jugado muy bien. Hemos hecho todo y ellos prácticamente nada. Ha sido una temporada muy irregular y estamos acabando de una manera muy buena. Esperemos que este sea el camino para la temporada que viene".

Jony no esquivo la autocrítica cuando se le preguntó por su juego y admitió no estar "al 100% porque pasé muchos momentos sin jugar" y eso " te merma la confianza". "Sé que en los últimos metros estoy impreciso pero a nivel de trabajo no se me puede reprochar nada, lo doy todo y los números están ahí", precisaba el extremo blanquiazul.