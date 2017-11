Cumbre entre Míchel y Husillos por el tema del lateral izquierdo

En paralelo a los partidos importantes que se suceden para al Málaga en estos días, se debate dentro del club acerca de la idoneidad de incorporar a un jugador para el lateral izquierdo ante el infortunio de las lesiones de Ricca, Torres y Juan Carlos. Los dos primeros estarán para principio de 2018, aunque la entidad de Martiricos, que solo podrá incorporar a parados o cedidos de LaLiga, alberga dudas ya que antes el calendario deja cuatro partidos que se intuyen decisivos en la batalla por mantener la categoría.

Míchel, que hoy mantendrá una reunión con Husillos que vuelve de Argentina, explicó la dificultad para acometer ahora una incorporación. "No es una solución fácil a corto plazo. La secretaría técnica está trabajando y vamos a poner nombres y opciones sobre la mesa que puedan competir inmediatamente. Están saliendo nombres de jugadores sin equipo, que pueden venir cedidos, pero no hemos hablado de nombres todavía porque no sabemos la situación", dijo.