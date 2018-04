Dardos para todos

Si hubo un día donde el foco mediático pasara del césped a la grada ese fue el de ayer. El triunfo del Málaga quedó en un segundo plano con todo lo que dio de sí la voz del malaguismo. Abdullah Al-Thani fue el eje central del mosqueo monumental que mostró ayer la afición pero tampoco se libraron Mario Husillos, José González o jugadores como Miguel Torres, Keko, Borja Bastón o Success.

De primeras ya sorprendió ver todo el sector de la grada de animación desértico. Avisó Fondo Sur 1904 de que esa sería su manera de protestar ante la gran lista de errores que ha cumplido el club esta temporada. Dicho y hecho. Con su ausencia, fue el resto del estadio el que se encargó de pitar hasta silenciar al speaker cuando éste entonó la alineación de la tarde de ayer.

Fue en el minuto seis, y con un atronador "Al-Thani vete ya", cuando Fondo Sur 1904 ocupó su lugar en el campo y comenzó el recital de cánticos protesta dirigidos a todos y cada uno de los que consideraron culpables del curso tan pobre que está completando el club en todos sus ámbitos. Ese primer dardo a la diana del presidente del club fue secundado por prácticamente toda La Rosaleda, que ayer presentó una de las peores entradas de la temporada con 14.102 espectadores en sus butacas -solo empeorada por el intempestivo encuentro ante el Espanyol: un 9 de enero, lunes, a las 21:00 horas, al que asistieron poco más de 12.000 espectadores-.

También hubo momento para el sentimentalismo entre tanta pesadumbre y desidia futbolística. Parecía que el fútbol, el juego, lo que se va a ver cada fin de semana, no importaba. Solo quedaba el corazón, ese tan dañado esta temporada. Con la mano en él se entonó el "Málaga es de Primera" que envolvió durante segundos a toda La Rosaleda.

El grupo de animación también tuvo un guiño muy especial para Francisco Martín Aguilar. El consejero consultivo fue imagen de todo el malaguismo estos días tras consumarse el descenso en el Ciudad de Valencia. Se capturó el instante en que Martín Aguilar, afligido y con lágrimas en los ojos, era consolado por el presidente del Levante, Quico Catalán. Por ello, el nombre del consejero fue uno de los pocos que se cantaron de manera positiva, sin ningún tipo de ironía, algo que fue lo más habitual en el resto de entonaciones.

Pero el Fondo Sur 1904 tenía muy claro quiénes son los culpables del descenso, de las decisiones erróneas que se han ido tomando a lo largo de toda esta temporada. Del "Al-Thani vete ya" se pasó al "José vete ya". Era una de las primeras veces que se fijaba como objetivo al técnico gaditano, pese a los números que ha completado este en su tramo en el banquillo. Y de ahí al "Husillos vete ya". Al argentino se le recrimina también su nefasta gestión en este mercado invernal con "jugadores mercenarios", como también cantó la afición en diversos momentos. Cabe destacar que el director deportivo lleva varias semanas lejos de los focos. De hecho, ayer no estuvo presente en el palco. Tampoco Joaquín Jofre. Sólo Hamyan Al-Thani estuvo en el recinto (que no en el palco). De cargos importantes del club, sólo se vio a Antonio Tapia. No faltaron los incondicionales Francisco Martín Aguilar, Antonio Benítez y Ben Barek. Esta vez tampoco se presentaron Francisco de la Torre ni Elías Bendodo, sí hicieron acto de presencia Cristóbal Ortega, diputado de Deportes; Francisco Pomares, concejal de Urbanismo; y Luis Verde, gerente de Málaga Deportes y Eventos.

Fue bastante llamativa, al igual que chocante, la celebración de la afición con el 1-0 de Adrián. La euforia del gol llevó a contarlo a gran parte de la grada pero pronto se tornó a ese "jugadores mercenarios" y a "esa camiseta no la merecéis". Sorprendía también el "échalo, échalo" que entonaban cuando el colegiado dialogó con José González por unas protestas desmedidas de este.

La ironía también se individualizó. Se escucharon cánticos como: "Estamos hasta los huevos del jeque de Catar", "Miguel Torres, copa de balones", "Juanpi es un borracho", "Bota de oro, Borja Bastón, bota de oro", "Al Thani, cómeme el donut", "Success, gordito, te gustan los Phoskitos" o "Keko selección". Repertorio de dardos con nombres propios, sí salieron ovacionados otros como Lestienne o Iturra. La Rosaleda habla y dicta sentencia.