Defensa cerrada de José a Rosales

Roberto Rosales fue uno de los grandes protagonistas ayer en La Rosaleda. El venezolano tuvo que soportar un buen chaparrón por parte de la afición malaguista, que no dudó en fijar en él su frustración tras la mediocre temporada del equipo. El capitán blanquiazul fue muy señalado tras el partido ante el Betis, en el que, por un error suyo, los verdiblancos igualaron el partido y, a la postre, se llevaron el triunfo. Su temporada está siendo de un nivel muy bajo y su despiste en el Villamarín terminó de hacer bosar el vaso de la paciencia del aficionado malaguita.

"Si alguien en ese vestuario es el menos culpable de esta situación es él", decía José González ayer en rueda de prensa, que no dudó en ponerse la piel de venezolano y tenderle un brazo amigo tras el partido y añadía: "No estoy contento por lo que ocurrió con Rosales. Hoy [por ayer] se le señaló a él por un error puntual. Tiene una trayectoria intachable, un comportamiento impecable, siempre está al frente, es capitán. No estoy contento con lo que le ha tocado vivir y tampoco lo entiendo. No estoy contento por mí y por Roberto, por cómo se tiene que estar sintiendo. No se lo merece".

Rosales tampoco tuvo una gran actuación ayer ante el Alavés, que sufrió para frenar al canterano Víctor López por su banda. Tampoco lo tuvo fácil en la segunda mitad con Burgui, al que cazó en una acción costándole su novena amarilla esta temporada. Está apercibido.