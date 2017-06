Dely Valdés: "El Málaga me llamó casi para un favor"

El futuro de Dely Valdés no parece que vaya a pasar por el Málaga. El entrenador del División de Honor, con el que se proclamó subcampeón de España, habló en una entrevista para El Comercio asturiano donde describe su llegada al Juvenil blanquiazul ya iniciada la temporada. "Cuando asumí el equipo se había quedado sin entrenador porque el que estaba había ascendido a la primera plantilla y con su sustituto el equipo había bajado muchísimo. Me llaman prácticamente para hacerle un favor, porque no encontraban en Málaga un entrenador que tuviese el nivel 3. Firmé hasta el final de temporada y todavía no se qué voy a hacer", dice Dely, que espera "algún equipo de Segunda División o de fuera de España" y se deja querer por el Oviedo.