Dely, crítico: "Salieron con más ganas"

Dely Valdés, mito del malaguismo, es el técnico que ha rematado el trabajo de Pellicer y ha llevado de nuevo al juvenil a la final de la Copa de Campeones. El histórico ariete panameño definía el partido ante el Celta. "Fue un partido donde pasó de todo. La primera parte ha sido para olvidar, han sido superiores a nosotros. Nos han dominado en todos los sentidos y en todos los sectores del campo. Han salido con muchas más ganas que nosotros, pero luego en la segunda parte el equipo cambió mucho y pudimos meternos en el partido. Hemos dominado muchas fases de la segunda parte y nos llevamos la victoria sufrida", analizaba Dely, que insistía en la importancia del proceso de maduración: "Los jugadores están aprendiendo cosas a las que no están acostumbrados. No están acostumbrados a sufrir y eso al final les va a enriquecer, porque hoy en día a nivel profesional si no se trabaja va a ser muy difícil jugar".

"Yo estaba viendo la misma imagen que dimos en el último partido de liga ante el Real Betis", lamentaba Dely: "había salido un equipo contrario con muchas más ganas que nosotros. Habíamos planificado meter balones en campo contrario, pero o no lo hacíamos o cuando lo hacíamos el equipo estaba metido muy atrás. En la segunda parte el equipo cambió. Adelantamos un poco más las líneas y las segundas jugadas eran nuestras. Pudimos tener más profundidad y a partir de ahí, y de la expulsión del rival, pudimos controlar un poco más el juego".

Sobre la final, que se jugará ante el Real Madrid, Dely dijo que "será complicado. Tenemos que tener en cuenta lo que ha sucedido ante el Barcelona y lo que ha aconteció ante el Celta de Vigo, hemos sufrido y hemos trabajado mucho y no espero menos en la final ante un equipo como el Real Madrid", aseguró el entrenador centroamericano, que estudiará cómo refrescar al equipo para un partido de mayor exigencia aún. Ayer no pudo contar con José Carlos, tocado.