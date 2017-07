Demichelis, testigo de privilegio en la boda planetaria de Messi Se confirma el fichaje de Willy Caballero por el Chelsea

Martín Demichelis estuvo en uno de los eventos no futbolísticos más importantes que se recuerdan en el mundillo, la boda de Leo Messi con Antonela Rocuzzo. Fue un evento multitudinario, con jugadores muy importantes, y entre ellos asomó su cabeza Demichelis, que recientemente colgó las botas y se enrolará en el cuerpo técnico de Míchel como asistente.

El argentino, compañero de Messi durante varios años en la selección y amigo personal, estuvo presente con su esposa, Evangelina Anderson, y pudo disfrutar del enlace junto con otros futbolistas como Lavezzi, Cesc, Biglia, Xavi Hernández Romero o Mascherano, y otros ya retirados como Carles Puyol. Curiosamente, Demichelis parece ser un tipo muy querido a nivel internacional, puesto que recientemente acudió a la de Víctor Valdés y ayer también estuvo en la multitudinaria despedida del fútbol de Fernando Cavenaghi. El evento tuvo lugar en el Monumental de River y allí se reencontró con otro exmalaguista, Javier Saviola.

Willy Caballero, tal y como se esperaba, firmó por el Chelsea. Hacía ya bastantes que el acuerdo estaba cercano, si bien el argentino apuró cuanto pudo a la espera del Málaga, por si existía la opción de regresar. Sin embargo, no hubo más que un tanteó y finalmente terminó de comprometerse con el campeón inglés, en el que jugará las próximas dos temporadas para pelearle la titularidad a Courtois.

A pesar de que Kameni está cerca de salir, una condición indispensable para el regreso del argentino, el Málaga por el momento parece conformarse con Roberto y Andrés Prieto. Caballero no ocultaba su deseo de regresar y estos tres años en Manchester no ha dejado de estar en contacto con sus ex compañeros en Martiricos.