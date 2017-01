Demichelis: "¿Presión? Ninguna"

Martín Demichelis regresó a la sala de prensa de La Rosaleda y lo hizo analizando su pasado y, ahora, su presente malaguista. Fue presentado el defensor argentino con el dorsal número 3 que hasta la fecha vistió el histórico Weligton. Llega con 36 años y sólo 99 minutos disputados esta campaña, pero obligado a aportar desde el primer instante su veteranía en el eje de la zaga. "¿Presión? Ninguna. Estoy feliz. Tengo que hablar dentro del campo, es parte de mi profesionalidad y mi experiencia. Bienvenida sea. No quiero hablar de lo que puedo hacer en tres días, me gusta el día a día", aseguró el cordobés.

Vuelve Demichelis porque aquí vivió "dos años y medio muy intensos e inolvidables". Ya en el añadido de su carrera, el central recordó que "para mí había dos clubes que podían darme ahora la continuidad, la ambición de gloria". Esos son "River y Málaga", aunque su vuelta a la Costa del Sol está impregnada de dudas y de algún que otro mal recuerdo, como su denuncia al club y su marcha al Atlético.

De su salida al conjunto madrileño y su posterior trasvase al City, Demichelis explicó que "Pellegrini optó por mí para el City en el último tramo del mercado", mientras que el Atlético fue a firmar a Alderweireld, por aquel entonces en el Ajax. "Se habló mucho de que ese dinero tenía que haber ido a Málaga, hubiera sido sumamente útil y una forma de agradecer al club todo lo que hizo. Pero sí en ese momento Demichelis renueva por el Málaga no hubiera costado cinco millones, Alderweireld le costaba cinco al Atlético y ese era el dinero que necesitaban. Desde ese momento es el City el que negocia con el Ajax", afirmó.

También salió al paso de los múltiples comentarios en su contra cuando denunció al Málaga reclamando parte de sus emolumentos: "No reclabama la deuda que tenía con el plantel, hay tiempos que hacienda te obliga y nos toca pagar los platos rotos a los jugadores. Se me tildó de pesetero, pero yo vine a ganar la mitad de contrato que tenía en el Bayern, no podía permitirme perder dinero, pedía lo mío. No reclamaba la deuda del plantel, sino lo que yo saqué de mi bolsillo para tributar correctamente".

Ahora le toca ganarse a la afición en el césped, donde el equipo tiene claras carencias en su posición. "Acepto ese enorme desafío, a pesar de mi edad, de no venir con actividad. La obligación es la de hacerlo igual o mejor que la primera vez. Me gusta el reto, vengo a aceptarlo con responsabilidad. Si juego mal, merecidamente tendré silbidos", espetó el central argentino.