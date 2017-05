Demichelis se retira "eternamente agradecido"

Martín Demichelis ha comparecido este mediodía en La Rosaleda para anunciar una decisión que tenía clarísima desde hacía meses: abandonar el fútbol. Lo hará con 36 años y formalmente se hará oficial el domingo en torno a las 22:00, cuando haya finalizado el Málaga-Real Madrid de la última jornada liguera. Acompañado de compañeros del equipo, miembros del cuerpo técnico y personal del club, estuvo en toda la comparecencia emocionado, rompió a llorar y comentó que se va "eternamente agradecido".

El central argentino hizo un repaso a su carrera y los motivos que le llevaron a las sucesivas mudanzas en su trayectoria, con especial énfasis en lo blanquiazul. "Aquí gané títulos no remunerados", dijo en alusión a recuperar la ilusión por el fútbol y el paso por la Liga de Campeones.

Con los ojos vidriosos expuso los motivos de su adiós, incluso fue ovacionado por los presentes cuando no pudo contener las lágrimas. "Les transmito que llegó el día, el final. Con mucha honradez y orgullo con la profesión, con el club, con mis compañeros, con el míster, que supo llevar mi lugar de manera fantástica. También por ser honesto conmigo mismo y por ley de vida. Perdí la fuerza en las piernas y el poder de concentración. Me veo obligado a decir gracias al fútbol y todos ustedes. A partir de ahora seré un hincha más de esta institución, que también me dio dos hijas andaluzas, malagueñas", repasó un Demichelis al que le volvió a temblar la voz al recordar la figura de su representante, tristemente fallecido hace unos días: "Veo mucha gente acá pero no puedo dejar de nombrar a una persona que no está físicamente que me acompañó 20 años. Se llama Jorge Cyterszpiler y que hoy lamentablemente no está aquí. Me enteré cuando estábamos llegando acá a jugar el partido contra el Celta y sin embargo he tratado de no perder la sonrisa porque el equipo así lo precisaba".

El argentino llegó al Málaga en el mercado de invierno para vivir su segunda etapa como blanquiazul y con la carta de libertad tras rescindir del Espanyol. Vino a petición del Gato Romero para aportar liderazgo a una zaga que se tambaleaba y coincidió con la llegada de Luis Hernández para traer nuevos bríos atrás.

Tras unos minutos residuales en el Bernabéu, su puesta en escena tuvo lugar en El Sadar y allí recordó que sus facultades físicas habían menguado, no así sus dotes de mando. Dio continuidad a las buenas prestaciones frente a Espanyol, Villarreal y Las Palmas. Sin embargo, una mala noche ante el Betis inició un bajón coronado con dos fallos importantes en la derrota ante el Alavés con casa, el día del debut de Míchel. Ahí desapareció de las alineaciones y hasta ayer, en el cuarto de hora final de Anoeta, no había jugado de nuevo. En total, diez partidos en su retorno.

Mucho mejor le fue cuando firmó en la temporada 10/11 procedente del Bayern Múnich para ser el pilar defensivo del proyecto de Pellegrini. Vivió la magia de la clasificación de la Champions y con Weligton formó un dúo que dio muy buenas tardes. 84 partidos y seis goles jalonan esa trayectoria en blanco y azul.

Demichelis se marcha con cinco ligas en su currículo, cuatro en Alemania con el Bayern y una en Inglaterra con el Manchester City. Internacional con Argentina en 31 ocasiones, tiene tres subcampeonatos: de la Copa Confederaciones de 2005, en el Mundial de Brasil (2014) y de la Copa América de 2015. También vistió los colores de River Plate, Atlético de Madrid (aunque durante apenas un mes) y Espanyol.