Demichelis escribirá otra etapa

Martín Demichelis tendrá lo que quería: regresar a Málaga, algo que había intentado ya con anterioridad. El Gato Romero cumplirá otro reclamo: un defensa muy experimentado para traer algo de calma al eje central. Y Francesc Arnau podrá seguir cuadrando números porque la operación se hará en términos muy por debajo del caché que el argentino tenía. Esas son las líneas maestras del que será el segundo periplo del internacional albiceleste en Martiricos.

Demichelis, que rescindió su contrato con el Espanyol hace unos días, se marchó de aquí con 33 años y vuelve con 36. El central se convertirá en el segundo refuerzo del mercado de invierno si supera el exhaustivo reconocimiento médico al que será sometido a lo largo del día. Si cumple el trámite, firmará como malaguistas hasta final de temporada.

No era la opción preferida, pero vuelve a ofrecerse un marco idóneo para que el director deportivo satisfaga los deseos de su entrenador, quien le había pedido un esfuerzo por traer al veterano defensor. Llegará con solo un partido a cuestas esta temporada, aunque al menos hasta septiembre estuvo jugando con la selección argentina. Frente a su indudable veteranía y liderazgo, la incógnita acerca del rendimiento que puede aportar a su edad. El jugador, que conserva residencia en Marbella, estaba como loco por regresar a una ciudad donde tanto él como su familia se sintieron muy a gusto. Tuvo un final algo amargo, porque algunos aficionados no le perdonaron que denunciara, en un momento delicado, el cobro de 400.000 euros que se le adeudaban.

Pero los movimientos del club no se acabarán ahí. Francesc Arnau sabe que los tiempos de los fichajes en el mercado de invierno no son fáciles de predecir ni mucho menos controlar. Y hasta el último día de enero todo puede ser posible, incluso operaciones que ahora no tienen visos de hacerse realidad. No obstante, también tiene claro que ha llegado el momento de echar el resto, especialmente para incorporar a otro central vistos los problemas del equipo. Luis Hernández es su favorito y estos días hará una ofensiva al objeto de convencer al Leicester de que lo deje salir, puesto que el madrileño estaría encantando con la opción de recalar en el Málaga.

La operación en sí no es sencilla porque el conjunto de Claudio Ranieri no está dando facilidades para su salida, aunque el central podría presionar para ayudar a ello. Igualmente, tampoco hay seguridad acerca del escenario definitivo, puesto que a priori se buscaba una cesión pero existe la posibilidad de que el Leicester acceda al traspaso de un futbolista que llegó gratis el pasado mes de julio. Los próximos días serán clave para avanzar en esta operación.