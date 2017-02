Demichelis: "Me ilusiona el día a día, la profesión pasa rápido"

Martín Demichelis concedió una entrevista a COPE Málaga en la que desgranó su vuelta al club blanquiazul y cómo han sido sus primeros encuentros de nuevo con la camiseta malaguista. "El desafío de volver significa mucho, es muy grande. Tener que hacerlo bien es una gran responsabilidad. La gente me va a exigir lo mismo o más pese a la edad y yo me sentí cómodo en los dos partidos que me tocó jugar", dijo.

El central argentino, ya en el ocaso de su carrera, reflexionó sobre las pequeñas cosas del fútbol que son, justamente, las que ahora más le contentan: "Me ilusiona el día a día. Los jóvenes no entienden que esta profesión pasa muy rápido. Estoy en mi etapa final, valoro la hora antes y después de cada entrenamiento".

"Agradezco a todos los que hicieron fuerza para que viniera", comentó

Demichelis es consciente de que "había gente con la lupa", personas que pensaron "para qué vino, está viejo..." aunque Micho todavía se ve con cuerda para rato: "Insistí mucho con la posibilidad de venir. Si físicamente estoy bien aún puedo ayudar. Me ofrecí mucho y agradezco a todos los que hicieron fuerza para que viniera a Málaga".

Del equipo dijo que "entrena bien y tiene una idea e identidad", además de mostrar su convicción por lo que se hace: "Representamos lo que quiere el Gato".