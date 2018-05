El Dépor admite la 'jugada Rolan'

Era cuestión de tiempo que alguien se atreviese a admitir públicamente que Diego Rolan estaba firmado por el Deportivo de la Coruña para la temporada que viene y que el Málaga sólo era un puente que convenía tanto a los gallegos como a su club de procedencia, el Girondins de Burdeos. Tuvo que ser el presidente del Dépor, que ayer habló abiertamente del asunto en una comparecencia de prensa. "Tenemos un contrato y vamos a analizarlo con calma, con él y su agente, cuál puede ser la mejor solución para el futuro. Sí tenemos una relación, pero no me atrevería decir qué va a pasar con él el año que viene. Son varias las consideraciones a tener en cuenta, incluso decisiones del ámbito deportivo", sostuvo Fernández, que prosiguió: "Tenemos una reunión pendiente con su agente, en el caso de que estuviésemos en Primera no habría ninguna duda. Es un futbolista muy interesante. Veremos en Segunda. El contrato no incluye que en caso de descenso quede anulado el contrato".

La cuestión es que el Dépor, con el descenso, podría tener serios problemas para poder pagar el traspaso acordado y para pagar el sueldo del jugador, que es muy alto.

Por otra parte conviene recordar que Rolan aseguró recientemente que no le importaría "jugar en Segunda División" y que se "quedaría aquí sin problemas".