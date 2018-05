El Dépor pasa al contragolpe

El Deportivo es uno de los clubes que está más interesado a día de hoy en firmar a Juan Ramón Muñiz para el curso que viene. Pero las recientes palabras de Carmelo del Pozo abren dos vías. O los coruñeses le han dado por perdido o están haciéndole ver que si dilata su respuesta más tiempo se le cerrará esa puerta.

El nuevo director deportivo del club gallego fue presentado en el día de ayer y ofreció una rueda de prensa en la que habló del asturiano, a quien ya tuvo a sus órdenes en el Levante y con quien mantiene una buena relación. "Dépor, Málaga y Las Palmas sacan los mismos nombres. El entrenador que yo quiero no lo está peleando ningún club. Necesitamos el tiempo suficiente para esperar al entrenador, él nos esperará. No voy a decir nombres, no quiero que la gente piense en un nombre y ese cambio, genere desilusión", afirmó Del Pozo, que añadió: "Lo tengo muy claro. A partir de ahí, os toca pensar. Se transmitirá al consejo en su momento. El perfil que buscamos está muy claro. Hay nombres, en mi cabeza los tengo, hay uno y por detrás los demás. Intentaré luchar por el uno. No sé si se conocerá pronto, es tan importante que si tengo que esperar seis semanas, lo esperaré. Intentaré cuadrarlo para conseguirlo".

Por otro lado, el otro conjunto que bajó a Segunda División, Las Palmas, anunció el fichaje de un nuevo secretario técnico. Se trata de Toni Otero, que ocupa el hueco dejado por Toni Cruz. De momento, ambos clubes tienen algo de ventaja sobre el Málaga en cuanto a cómo quieren montar sus estructuras el curso que viene.