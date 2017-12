El Málaga se ahoga en Vitoria (1-0)

El Málaga sumó su duodécima derrota en LaLiga en Vitoria. Vuelve a repetir miasmas, las mismas sensaciones que vienen repitiéndose durante toda la temporada. Mal juego y falta de ideas ante un rival que decidió dejarle la posesión. Inoperancia y ocasiones contadas, inofensivas, es lo que pudo aportar el equipo de Míchel.

La primera parte aún regalaba algo de esperanza. Aún no se había sepultado bajo tierra la opción de arañar algo en Mendizorroza, Roberto mantenía intacto el espejismo con dos intervenciones de reflejos y anticipación ante Munir, futuro verdugo. Dos mano a mano el que el madrileño volvía a demostrar que está a otro nivel, uno diferente que el de sus compañeros.

El Málaga tuvo un buen tramo al final del primer periodo, al menos tuvo el balón y no se sentía avasallado por los vitorianos, aunque no creara verdadero peligro. Algo que cambió tras el paso por los vestuarios. El Alavés encontraba el camino por los costados, tanto por el de Luis Hernández como el de Diego. Pedraza y Burgui hacían de estiletes.

Munir avisaría antes de hacer el 1-0, a la postre definitorio, tuvo otro mano a mano que, ante la salida de Roberto, probó la vaselina y se le marchó desviada. Después, tras un disparo de Pedraza y posterior despeje de Roberto, lanzaría el rechace al larguero. Fue solo la antesala del gol, quizás la acción más complicada. Munir empalaba un balón que llovía a la espalda de Ignasi Miquel al interior de la portería de Roberto.

De nuevo, atrás en el marcador. El Málaga no supo reaccionar en ningún momento. Los cambios de Míchel no funcionaron y las únicas fórmulas que se planteaban para lograr el gol dependían de la clarividencia de Rolan, Chory o Ontiveros, que no llegaría.

El Málaga acaba el 2017 penúltimo, con 11 puntos, y viendo como un rival directo que hace poco estaba por detrás, sale del descenso. No hay motivos para mostrar optimismo entre un equipo que hace aguas por todas las esquinas.