El Deportivo, pendiente de hasta tres posibles bajas

Poco se está hablando en Málaga de lo deportivo, consecuencia de la tranquilidad que han dado las últimas victorias. Sin embargo, por Riazor empiezan a sentirse como por aquí hace tan sólo una semana. Todo parecía en la mano pero la ventaja ha ido menguando. Así que el Deportivo está pendiente de todo lo que tiene en su mano para sumar tres puntos que podrían ser definitivos. Por eso a Pepe Mel le preocupan las hasta tres bajas que podría tener para el choque contra los blanquiazules.

Se trata de Fernando Navarro, quien ya es seguro que no llegará a tiempo, y de Mosquera y Juanfran, cuyo concurso no se podrá conocer hasta el mismo día del partido porque aún no se encuentran recuperados al cien por cien.