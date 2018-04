Derbi por la dignidad

Segundo asalto, segunda contienda de un Málaga que consumó el descenso con cinco partidos aún por disputar. Hoy tendrá lugar el segundo de ellos ante un Real Betis que es todo lo opuesto a lo que ha sido este curso de los blanquiazules. Todo lo que salió mal en La Rosaleda tuvo su eco nítido, inverso, en el Villamarín. No será un derbi andaluz más, será la confrontación de un modelo, con la anécdota de que los de azul y blanco no tienen nada en juego más allá del honor. Los de verde y blanco, consumar su pase a Europa.

Ahora toca estirar el chicle hasta mayo, con el alma ya en Segunda División pero el cuerpo aún presente en Primera. "Pelear por la dignidad", decía José González tras el triunfo ante la Real Sociedad (2-0). No les queda otra cosa. Tras más de tres cuartos de temporada lanzados a la basura, a estas alturas de la historia solo queda plantar algo en esta tierra maldita que pueda echar raíces para el próximo curso. Algo difícil, viendo los planes de José González en las últimas semanas. No ha cambiado nada, siguen los mismos arquetipos, las mismas ideas y los mismos nombres. Por la cabeza del gaditano no pasa otra cosa que competir y poco o nada de sentar bases para su sucesor.

Ya lo decía Andrés Prieto días atrás en estas páginas: "Mentiría si dijese que no espero una oportunidad en estos partidos". Y no es el único. En la mano de José estará dar cabida a estas peticiones. Por lo pronto, la sanción de Iturra y las molestias de Miguel Torres, Chory Castro y Keko -la de este último producida a última hora de ayer- permitirán al técnico a dar cabida a otro plan, a priori. Los cuatro son bajas con respecto a la anterior convocatoria, y son Juanpi, Samu, Rolan y el canterano Iván Rodríguez los que se apuntan para viajar a la capital andaluza. El venezolano, tras más de dos meses en el ostracismo debido a una rotura fibrilar, podría reaparecer. De momento, las bajas de tres veteranos como Torres, Iturra y el Chory permitirán ver otras caras en el once. Diego González se plantea como alternativa en el lateral zurdo, Adrián en el pivote y Samu, o incluso Rolan, por el uruguayo, por lo que no se descarta tampoco la posibilidad de Ideye en punta.

Estirar el chicle, decía, con el aire de cambio que trajo el descenso matemático. Ante la Real Sociedad, con la inclemencia desde las gradas, se resolvió un partido que no se dio durante toda la temporada. El rival fue superior, dominó, pero las pocas que tuvo el equipo de José González se materializaron. El balón quiso entrar. Esa chispa de suerte a la que se viene agarrando (y culpabilizando) el entrenador. Con el Betis excitado -al igual que llegaban los vascos -, ese será el objetivo. Los béticos llegan en una dinámica que les deja muy cerca de materializar su plaza para la próxima Europa League.

Una dinámica la del Betis impulsada con un exblanquiazul como Joaquín y con tres jugadores criados en la provincia: Junior Firpo, Francis Guerrero y Loren Moron, cantera verdiblanca. Y es que la apuesta de Quique Setién por el filial bético ha sido fuerte, más allá de un Fabián más que instalado en el ático, el trío malagueño está dando muchas alegrías a la hinchada del Villamarín. Esto ha servido en Málaga para asestar golpes tanto a la dirección deportiva como a los dos técnicos con responsabilidad este curso: Míchel y José. Ninguno terminó -y casi ni empezó- de apostar por ella. Cabe destacar que el canterano Pedro López defenderá la portería.

Al Málaga solo le queda la dignidad e intentará no ensuciarla más. Otro triunfo sacaría al equipo (20 puntos) de lo más hondo del pozo, pasando de largo a Las Palmas (22) y dejándolo como farolillo rojo. Tienen aliciente los blanquiazules para sudar la camiseta, queda por ver si será suficiente.