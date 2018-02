Desenlace cruel para un despligue coral

Que uno no cuaje la mejor actuación posible dentro del apartado individual no significa que haya hecho un mal partido. Y los jugadores del Málaga, con más o menos acierto, completaron una actuación coral más que decente ante el Valencia. La mayoría se puso al servicio de la causa, como soldados de un todo. El despligue físico fue tremendo. Es cierto que no había otro camino para poder superar a un rival tan fiable y cargado de argumentos como es el conjunto de Marcelino. El resultado, en este caso, no resta un ápice de valor a lo que hicieron los hombres de José, al que hay que reconocerle sus méritos más allá de la crueldad del 1-2 al final del partido, marcado por la polémica arbitral.

No se le puede reprochar a José que metiese a Lacen. Con Recio fuera por lesión, había que reaccionar y el argelino ha venido a Málaga para situaciones así. Que luego no esté acertado es otro debate más amplio, que puede salpicar a quien lo fichó, pero de entrada es el cambio estándar para tratar de contener a un equipo potente y que te acosa buscando el empate. Tampoco la expulsión puede condenar a Miquel, era casi su obligación derribar a Rodrigo para evitar el gol y llevar el partido a la lotería del penalti.

Se estrenó Lestienne. Su talento no se vio, pero al menos hizo un esfuerzo noble y se dejó el alma en el campo. Sería interesante ver a este futbolista en forma...