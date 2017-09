Diego: "Gol bonito, pero no vale para sumar y me voy triste"

Diego González fue el autor del primer gol de la temporada malaguista. El gaditano remató un balón colgado por Recio en una falta lateral, batiendo a Chichizola. "La verdad es que el gol ha sido bonito, pero cuando no vale para sumar me voy triste con el resultado", declaró a los micrófonos de Gol. Ya en zona mixta, González también analizó la acción del 1-2, en la que Calleri batió al zaguero blanquiazul antes de fusilar a Roberto. "En esa jugada tengo que ganarle el medio metrito antes, él me lo gana y es difícil quitársela sin hacerle falta, y por no hacérsela la acaba metiendo", dijo resignado. Aunque quiso ser positivo y mirar hacia la visita al Wanda Metropolitano con optimismo. "Contra cualquier rival podemos ganar. Si nosotros creemos, podemos, es once contra once y vamos con confianza", afirmó.

También habló Ricca. El lateral dijo que, tras su lesión, la vuelta al once inicial fue "bien", aunque debe "seguir recuperando el ritmo". En lo colectivo, el uruguayo prometió buscar soluciones. "Esto es largo, más que preocuparnos tenemos que ocuparnos en trabajar y en mejorar", aseguró. Ricca también analizó el juego de su equipo. "El primer tiempo estábamos jugando muy bien, jugando la pelota, y en un error defensivo nos marcan el gol. Pudimos empatar temprano, y cuando parecía que podíamos ganar, nos convierten el segundo, y con el partido roto ya nos meten el tercero", sentenció. El Málaga debe seguir trabajando para conseguir la victoria y el cree "que el equipo lo sacará adelante".