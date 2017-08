Rolan: "Me gusta aprovechar los espacios"

Diego Rolan (así sin tilde, según explicó el propio jugador) fue presentado pocas horas después de que se oficializara su fichaje por el Málaga. Llega cedido desde el Girondins de Burdeos por una temporada. Y viene para dar otra cosa al ataque malaguista, exento de desequilibrio en el arranque de campaña. A sus 24 años, es internacional absoluto con Uruguay.

"Soy un atacante al que le gusta aprovechar los espacios. Vengo a hacerlo lo mejor posible, a meter a mayoría de goles para ayudar al equipo. La contratación es con ese objetivo", explicó Rolan, que es familiar directo, primo, de un miembro del club, Gato Romero (entrenador el año pasado): "No ha tenido influencia el Gato Romero, sé que paso por aquí e hizo una gran labor en el club. Me habló bien del club, pero fue una decisión personal. El Málaga es de los mejores equipos de la liga española. Lo familiar no ha pesado".

"Fue muy rápido. Este período de mercado fue difícil. Tanto en lo personal como en lo profesional, tomé la decisión de venir aquí porque es un gran club con muchos uruguayos que pasaron por aquí y es uno de los mejores de la liga, tenía otras opciones pero la del Málaga era la mejor", señaló Rolan para explicar por qué escogió del Málaga: "De la lesión estoy bastante bien, mejorando, creo que no es grave. En dos semanas ya estaré a las órdenes del entrenador y estos días voy a aprovechar para hacer una buena recuperación". Tiene una lesión muscular en su pierna izquierda de la que espera estar listo en dos o tres semanas.

"No te puedo decir los goles que espero marcar, pero sí te puedo decir que quiero ayudar al equipo con actitud y juego, los goles son un objetivo personal porque es una de mis caracteristicas, la contratación no solo se basa en eso", señaló sobre sus características Rolan, que fue cuestionado por Darío Silva: "Sé que lo hizo muy bien, es un gran atacante, es una gran referencia, me enteré que estuvo esta semana por Málaga. Fue un gran delantero y mi objetivo es hacer más o menos lo que hizo el".