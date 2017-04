"Dimos un toque de atención a Peñaranda"

La extensa comparecencia de Míchel dio pie a hablar de muchos temas. También de los lesionados. Lo que debía ser un repaso a la enfermería se acabó convirtiendo en más mensajes para la plantilla. Especial ración tuvo Peñaranda. "Se había entrenado muy bien en las últimas semanas. Le dimos una llamada de atención y reaccionó muy bien. Tanto es así que tuvo minutos, pero esa intensidad ha hecho que se lesione por un esfuerzo mayor", reveló el entrenador blanquiazul.

También se mostró favorable a que Juanpi sea intervenido de inmediato y no se pierda tiempo con él. "Juanpi estaba incómodo y no queremos incomodidad. Tiene que pasar por el quirófano cuanto antes para que empiece bien la pretemporada, totalmente recuperado. Cualquier jugador mermado tiene que dejar su puesto a otro jugador". Y aseguró que forzará a Miguel Torres. "Sigue con un edema, no queremos forzar para no desprestigiar a ningún jugador. Con 18 útiles podemos competir contra cualquiera", dijo.