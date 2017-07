Discurso de líder

Si la primera impresión es la que cuenta, la de Paul Baysse en su comparecencia iniciática fue bastante buena. Claro que se le juzgará por lo que haga en el césped y no en la sala de prensa. Pero Baysse transmite, tiene carisma. Por sus actitudes no parece un futbolista al uso. Nacido en Talence, a las afueras de Burdeos, hace 29 años, es la primera vez que sale de Francia. Formado en las categorías inferiores del Girondins, internacional sub 20 y 21, sus dos últimos años en el Niza le dieron prestancia para dar un salto en su carrera. En las fotos parece más bajo que en persona. 1.84 metros y buena planta de central. Se atrevió con el español pese a llevar menos de una semana en Málaga y causó una grata impresión, con ideas claras.

"Tenía ofertas pero el único club español que quise conocer fue el Málaga, tuve muy buena relación de primeras con Francesc [Arnau, director deportivo]. Tardé en tomar una decisión porque es una nueva etapa y necesitaba mi tiempo. Era libre de elegir, pude ir a otros equipos extranjeros que ofrecían bastante dinero, pero mi carrera se ha movido por el lado humano más que por el dinero. Disfutar cada mañana cuando me levanto es lo que más me preocupa, me mueve más el lado humano que el dinero", decía Baysse como declaración de intenciones para explicar por qué viajó primero a la ciudad para conocer sobre el terreno la que será su casa durante tres años (más uno opcional) si todo sale a la perfección: "Es la primera vez que dejo mi país y quería saber dónde iba, con quién estaba, dónde ponía los pies. El club, la ciudad... Es la primera vez, no tenía miedo, pero es una nueva experiencia y quería saber dónde iba a ir mi familia. Era una decisión importante para mí, el contacto con el club, con Francesc, con el mister por teléfono fueron muy buenos, tenían ganas de que yo vistiera esta camiseta, que vestiera estos colores. Tuve muy buen feeling, sensaciones. Es un club familiar, con valores humanos y este club me representa".

"Mi integración va muy bien", decía Baysse en un español notable para el poco tiempo que lleva: "Quiero decir muchas gracias por todo la gente, Francesc, entrenador, toda la gente del club, aficionados y compañeros porque me ayudan para hablar español y por eso quiero decir muchas gracias y es muy importante para mí sentir esto".

¿Qué puede aportar Baysse? "Ganas, ímpetu, experiencia, ganas de disfrutar jugando al fútbol. Llevo muchos años jugando y quiero que el Málaga se aproveche de mi experencia como jugador, impregnarme de la cultura de este club", aseguró el jugador francés, que explica: "Quiero jugar muchos partidos, ayudar, ser lo mejor posible y luchar para el equipo, para los colores y para el Málaga, para los aficionados. Pienso que el objetivo es hacer una mejor temporada que el año pasado. Quiero disfrutar mucho", proseguía Baysse, que explicó que contactó con el agente de Toulalan para que le contara su experiencia en la Costa del Sol. "Hablé un poco con su agente, me dijo que Toulalan estuvo muy bien aquí y que los años que ha pasado en Málaga fueron muy buenos años".

"La conversación que tuvimos queda entre nosotros, es de entrenador a jugador. El sentimiento que me ha trasladado que es que ellos me querían y que a toda costa quería que viniera aquí y eso me gustó", decía Baysse sobre la conversación con Míchel, que le echó el ojo en su etapa en el Olympique de Marsella.

Francesc Arnau estaba especialmente orgulloso del fichaje de Baysse, del que espera que vertebre el equipo dentro y fuera del césped. "Es un central veterano, que está hecho, tiene inteligencia y fuerza. Además, tiene buena salida de balón, puede jugar como central zurdo y diestro. También puede jugar en línea de tres atrás, así que tiene polivalencia. Espero que sea un líder dentro y fuera del campo. Está acostumbrado a jugar bajo presión, a jugar por ganar y creo que nos va a aportar mucho", resumía Arnau la negociación para incorporar al francés: "Paul ha sido un fichaje que hemos tenido que trabajar mucho en el tiempo. Era la primera vez que salía de su país y esto crea dudas tanto al jugador como a la familia. Estuvimos trabajando en ese aspecto, enseñarle la ciudad, que su familia se sintiese bien... Lo importante era que el jugador se encontrase bien y estuviese convencido. Al final supimos transmitirle lo que somos como ciudad y como club y nos ha escogido dentro de las muchas opciones que tenía".

Además de su polivalencia, Arnau también ve a Baysse como una pieza clave para el vestuario: "Con 29 años viene como relevo de la gente veterana que se ha marchado. Tiene experiencia. Paul viene con la ilusión de conocer una nueva Liga, con la ilusión de uno que acaba de empezar. Viene por tres años más uno, prueba de la confianza que tenemos en él. Esperemos que lo demuestre dentro del campo y fuera".

Tendrá que ganarse los aplausos en el césped, pero fuera de él Baysse da síntomas de integración vertiginosa. Y siempre es una ventaja la predisposición. Discurso de líder.