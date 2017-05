Duda cierra la semana de las despedidas

Lunes, miércoles y viernes. Tres días en una semana cargada de recuerdos, emociones y vivencias. Mañana Duda hará como Demichelis y Weligton hace unos días: anunciará que no sigue en la entidad de Martiricos. En su caso, lo que no está tan claro es si abandonará la práctica del fútbol. No hay lesiones ni cansancio que inviten a pensar en ello.

Lo que está claro es que se cierra la puerta del Málaga para otra leyenda, el jugador con más partidos en activo en la élite en más de cien años interrumpidos: 314 encuentros en Primera División jalonan al portugués, que también figura como tercer máximo artillero de la entidad solo por detrás de Dely Valdés y Darío Silva.

La sala de prensa de La Rosaleda volverá a vivir otro mediodía emocionante e intenso con la marcha de un jugador fundamental en el Málaga contemporáneo. Como s Weligton, le tocó vivir años muy sufridos y los más bonitos. Y justo hará su anuncio dos días antes del partido ante el Real Madrid, una imagen muy presente físicamente en el estadio, ya que ese gol que anotó para sentenciar la permanencia, antesala del desembarco del jeque Al-Thani, es de los recuerdos más comentados en la época reciente.

Si de lunes a miércoles anunciaban su adiós una de las mejores pareja de centrales, si no la mejor, que ha tenido el Málaga CF, en cuestión de 24 horas, el club ve más que huérfano su brazalete de capitán. Weligton y Duda, historia viva, recuerdan que el paso del tiempo es implacable. También en blanco y azul