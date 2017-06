Duda entona a disgusto el adiós como malaguista

El aún capitán del Málaga -hasta el 1 de julio todo sigue en su sitio- es de esos que nunca dejan indiferente. Directo y cristalino en sus palabras. Duda pasó por el plató de Área Malaguista, en 101tv, para recibir un homenaje y aprovechó para diseccionar la actualidad blanquiazul. Entre los múltiples temas, su futuro. Abandona la Costa del Sol tras 13 temporadas muy a disgusto, aunque expresa no sentirse "dolido por no colgar las botas en el Málaga", sino por "la manera que me llegó".

"La notificación no me llegó faltando dos semanas, me llegó faltando dos meses. Y estuve todo ese tiempo callado y seguiré callado. Pero esto es el fútbol, hoy estás aquí y mañana allá. Yo creo que me había ganado el derecho a decidir yo cuándo quitarme de en medio. Tampoco voy a permitir que sea uno el que decida. Yo quiero seguir jugando al fútbol por el tema ese, no por otra cosa", manifestaba contrariado el portugués, que anda en busca de un equipo para alargar en la medida de lo posible su carrera: "No sé dónde iré, yo he dicho que voy a coger mis vacaciones y ya veré. Voy a seguir jugando al fútbol. En principio será fuera de España".

Pese al malestar que muestra, Duda intenta mantener un discurso conciliador y niega tener algún tipo de problema con el director deportivo Francesc Arnau, quien también fue compañero suyo sobre el césped: "Yo hablo con todo el mundo del club. A día de hoy no tengo problema con ninguno, nunca lo he tenido y saludo a todo el mundo como siempre lo he saludado y seguiré saludando".

En su homenaje, Duda no pudo contener la emoción al recordar sus últimos pases en La Rosaleda. "Sentí muchas cosas. Sabía que era mi último minuto con esa camiseta que tantas veces he vestido, el último minuto sobre ese césped, la afición, mi casa…", decía el capitán, que se queda "con ese calorcillo" de la afición.