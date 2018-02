Duda recoge la 'M de Málaga': "Me siento muy honrado"

Duda recibió en el día de ayer la Mde Málaga, por parte de la Diputación como reconocimiento a su carrera futbolística, en la que consiguió ser el jugador que más partidos ha jugado con la camiseta del equipo blanquiazul. El luso, ahora en La Academia, recibió el premio de manos de Elias Bendodo. "Quisiera iniciar estas palabras con un agradecimiento expreso a la Diputación por haber pensado en mí para tal distinción. Me toca recoger un premio muy importante para mí. Quizás viene demasiado pronto, debido a mi edad (bromeó), pero es un privilegio recibir la Mde Málaga. Desde mi llegada a esta tierra he sentido el calor y el cariño de su gente, un pueblo alegre, apasionado, trabajador. Una ciudad bellísima, un clima maravilloso y un pueblo que te acoge con los brazos abiertos. Un cóctel que hace que Málaga sea el lugar ideal para vivir, para crecer, para quedarse para siempre. No es casualidad que sea considerada una de las ciudades con mejor calidad de vida de Europa, no sólo lo dicen las encuestas, lo puedo decir yo que de aquí es difícil que me vaya", arrancó el que fuera capitán, que añadió: "Si de alguna forma desde el deporte he podido contribuir a pasear el nombre de Málaga por España y Europa me siento muy honrado. El deporte es un elemento esencial en cualquier sociedad, es un medio por el que transmitir valores: la importancia de una vida sana, el trabajo en equipo, la solidaridad, el respeto hacia el rival, el esfuerzo necesario para alcanzar cualquier meta".