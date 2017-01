Duda: "O sigo o me retiro"

A Sergio Paulo Barbosa Valente hay que escucharle. Tras los últimos giros del Málaga, su voz siempre es clara y contundente. Sin paliativos, lanza su sinceridad. Duda tuvo para todos en los micrófonos de la Cadena Ser.

No le gustó cómo se portó la afición con Boyko ante el Córdoba: "Lo respeto, pero no comparto cómo se comportó el público ese día. Me dolió mucho la falta de respeto tan grande hacia él". Sobre el Gato, afirmó que "tiene la sangre muy caliente y es un ganador nato. Lo conozco de hace muchos años. Hemos sido compañeros y ahora lo tengo como entrenador". También tuvo palabras sobre el gesto de Weligton: "Ha demostrado siempre su lado más cariñoso de cara al vestuario. Hay que agradecérselo, ojalá pueda recuperarse de su lesión".

También habló sobre su futuro: "Quiero seguir disfrutando del vestuario, del día a día. Quiero seguir en el Málaga, pero a ver cómo me encuentro. Espero seguir jugando el año que viene, pero a ver en junio cómo se encuentra uno. O sigo en el Málaga o me retiro".