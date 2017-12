EEUU y Austria, en la mirilla

Marcelo Romero habló en Onda Cero de su trabajo como embajador en China del club, del trabajo que se realiza en el país asiático y advirtió de que hay otros territorios en los que se explora para tender las redes malaguistas. "Se están abriendo nuevas puertas, se está hablando con Estados Unidos, con la posibilidad de colaborar con la MLS... Para ese jugador que no puede seguir en el filial y pueda encontrar opciones en otro lado, por ejemplo. En Austria también. Que haya otras salidas distintas para competir en equipos grandes. Valores para compartir. Que no se vea frustrado cuando acabe, que el Málaga le sirva de trampolín para ir a otros países y, por qué no, volver con otras miras al Málaga", dijo sobre la posibilidad de elaborar convenios de colaboración con otros países.